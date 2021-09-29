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Canaltay: “Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunda pürüzlerin giderilmesiyle ihale süreci başlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt- Lefke Çevre Yolunun Doğancı kavşağı ile Lefke arasındaki bölümünün tamamlanmasının önünde duran kamulaştırma ve ağaç bedellerinin ödenmesi noktasında sona gelindiğini, pürüzlerin giderilmesiyle  ihale sürecinin başlayacağını söyledi.  

29 Eylül 2021 Çarşamba 19:45
Canaltay: “Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunda pürüzlerin giderilmesiyle ihale süreci başlayacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Resmiye Canaltay  bölgeye giderek, çalışmaları yerinde inceledi. Güzelyurt- Lefke Çevre Yolunun yarım bölümündeki sorunlu noktalarda temizlik çalışmaları başlatıldı.
Karayolları Dairesi tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan sorunlu bölgelerde, yol çalışmalarının başlatılabilmesine olanak sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılıyor.
Bakan Canaltay, bölge ziyareti çerçevesinde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yapılacak çalışmalar ve sorunların çözümüne yönelik görüş alışverişinde de bulundu
“Uzun süredir mesaisinin önemli bir bölümünü Güzelyurt-Lefke Çevre Yolunun tamamen bitirilmesine yönelik harcadığını” belirten Canaltay, bu noktada, bölge sivil toplum örgütleri ve yerel yöneticileri ile birlikte çalıştıklarını ifade etti. 
Yolun tamamlanabilmesi için gerekli ihalenin, güzergâh üzerinde tarım yapan üreticilerin hasadı tamamlaması beklendiği için geciktiğini kaydeden Canaltay, hasadın tamamlanmasıyla birlikte yol güzergâhını tamamen açıp ihale sürecini başlatacaklarını kaydetti. 
“BİZ DE TC DE HAZIR…”
“Biz de, Türkiye Cumhuriyeti de projenin tamamlanması için hazır. Geriye, bölgedeki üreticilerle uzlaşı kalıyor” diyen Canaltay, bu konuda görüş birliğine varıldığını, herkesin üzerine düşeni yapmasıyla yolun kısa sürede ihaleye hazır olacağını, bu konuda üreticilere gerekli desteğin verileceğini söyledi. Canaltay, bölgenin kalkınmasın açısından yolun tamamlanmasının ciddi bir önem arz etiğinin altını çizdi. 

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Canaltay, “Yolun Doğancı ile Lefke arasındaki bölümünün bitirilip trafiğe açılması için hasadın bitmesi ve kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Türkiye’nin adamızda bu konuda kötü bir tecrübesi var. Bu nedenle, biz ev ödevimizi tamamlamadan, ihale başlaması mümkün değil” diyerek, İskele-Çayırova yolunda da benzer bir tecrübe yaşandığını, kamulaştırma tamamsa, sürecin önü açıksa, Türkiye’de ihalenin tamamlandığını ve projelerin hızla ilerlediğini söyledi. 
“Kamulaştırma sorunu aşıldığı anda, proje başlıyor ve bitiriliyor” diyen Canaltay, son Türkiye ziyaretinde de bu konuda mutabık kalındığını, “Siz kamulaştırmayı çözdüğünüz anda ihale süreci en erken zamanda tamamlanır” denildiğini belirterek “Çeşitli nedenlerle sekteye uğrayan süreci hızlandırmada kararlıyız” ifadelerini kullandı. 
“KURULTAY YA DA SEÇİM PROJELERİN TAMAMLANMASINA ENGEL DEĞİL”
Ülkede yarım kalan tüm projelerin tamamlanması için gece-gündüz çalıştıklarını aktaran Canaltay, “Halkımızın içi rahat olsun. Kurumsallaşan bakanlık yapımız içerisinde kurultay ya da seçim süreci yarım kalan projelerin tamamlanmasına engel değildir. Yeter ki biz ev ödevimizi eksiksiz tamamlayalım” dedi. 
“TABELALAR YENİLENİYOR, YOL ÇİZGİLERİ ÇİZİLİYOR”
Son günlerde trafik kazalarındaki artışa da değinen Canaltay, vatandaşların trafik bilinci kazanmasının çok önemli olduğunu belirtti.
Canaltay, yollardaki tabelaların yenilenmesi çalışmalarının başladığını ve önümüzdeki hafta da ülke genelinde yol çizimlerine başlanacağını ifade ederek, yol güvenliği ve trafikle ilgili olarak belediyeler ve sivil toplum örgütleriyle geniş kapsamlı bir toplantı planladıklarını sözlerine ekledi.
 

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Son Güncelleme: 30.09.2021 00:55
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