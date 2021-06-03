Canaltay, Güngördü'yü ziyaret etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabulde yaptığı açıklamada, Resmiye Canaltay’ın ilçeleri ziyaret ederek sorunları yerinde incelemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Güngördü, Ulaştırma Bakanlığının ülkemizde belediyeler ile işbirliği içerisinde olan en yakın bakanlıklardan biri olduğunu, devletin kurumlarının ve belediyelerin pandemi süresince birtakım yatırımları yapmakta sorunlar yaşadığını, yeni açılımlarla birlikte ekonominin de güçlenmesiyle bu kurumların kesintiye uğrayan hizmetlerinin tekrardan canlanacağına inancının tam olduğunu kaydetti.

Girne’nin önceliği doğu çevre yolu

Ziyaret esnasında Girne’nin temel sorunu olan trafiğe değinen Güngördü, Batı Çevre yolu ve Doğu Çevre yolu hakkında Canaltay’a bilgiler vererek, Batı Çevre Yolunu, Girne hudutları düşünüldüğünde kendileri ile olan kısmını Alsancak’a kadar ötelediklerini, kendilerinin şehir içindeki batı çevre yolu ile olan memnuniyetlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

Doğu çevre yolunun olmamasının kendi hesaplarına göre şehir trafiğinin yüzde kırkını etkilediğini sözlerine ekleyen Güngördü, son on yıldaki doğuda faaliyet gösteren turistik tesislerin ve yerleşim yerlerinin çoğalmasıyla birlikte Doğu Çevre yolunun önemini daha fazla ortaya çıkardığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngördü, Dağ yolu olarak bilinen yolun tamamlanacağı ve doğu çevre yolunun da gündeme geleceğine inancının tam olduğunu kaydetti.

Daha önceden kendilerinin 550bin TL harcayarak ıslah ettikleri Doğanköy- Bellapais arasındaki yolun asfaltlanmasıyla ilgili geçmiş hükümetlere bir taleplerinin olduğunu kaydeden Güngördü, Covid pandemisi nedeniyle bu taleplerinin gündeme gelmediğini, bu yolun gündeme gelip asfaltlanması ile birlikte doğu yönünden Lefkoşa’ya gidecek vatandaşların trafik yönünden büyük rahatlamaya kavuşacaklarını ifade etti.

Ziyarette konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Girne’nin alt yapısıyla ilgili sorunların var olduğunu ve bu sorunları çözmek için bakanlık olarak projeler ürettiklerini, Girne’nin alt yapı olarak istedikleri noktada olmadığını vurguladı.

Girne KKTC’nin yüzü

Girne’nin önemli bir turizm merkezi olması yanında KKTC’nin dünyadaki yüzü olduğunu söyleyen Canaltay, bu nedenle bölgedeki altyapının geliştirilmesi için bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. “Yurtdışı tanıtımları ve fuarlardaki yüzümüz hep Girne olmuştur ve bugünden sonra da hep Girne olacaktır. Ben Bakan olduktan sonra arkadaşlarımla birlikte projelere yoğunlaşarak mevcut sorunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz ”dedi.

Canaltay, Girne’de şu an hareket etmenin çok zor olduğu bir dönemde olduklarını, çok fazla yapılaşma ve nüfustan dolayı artık yolların yetmediğini vurgulayarak, Girne Belediyesi ile birlikte çalışarak mevcut sorunların ortadan kalkacağına inandıklarını kaydetti.

Canaltay, Girne’deki Doğu Çevre Yolu gibi projeler ile ilgili Belediye ile birlikte, el birliği içerisinde çalışıp bunları hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.