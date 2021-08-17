Canaltay, Güney Mesarya’daki Belediyelerin Başkanları ve yerel yöneticilerle biraraya gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Güney Mesarya köy muhtarlarının da katılacağı toplantıda, bölgenin, başta karayolları olmak üzere altyapıya yönelik talepleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi alınacak.
17 Ağustos 2021 Salı 15:30
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Güney Mesarya köy muhtarlarının da katılacağı toplantıda, bölgenin, başta karayolları olmak üzere altyapıya yönelik talepleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi alınacak.
Son Güncelleme: 17.08.2021 15:36