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Canaltay, Güney Mesarya’daki Belediyelerin Başkanları ve yerel yöneticilerle biraraya gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güney Mesarya’da bulunan belediyelerin başkanları ve yerel yöneticiler ile yarın bir araya gelecek.

17 Ağustos 2021 Salı 15:30
Canaltay, Güney Mesarya’daki Belediyelerin Başkanları ve yerel yöneticilerle biraraya gelecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Güney Mesarya köy muhtarlarının da katılacağı toplantıda, bölgenin, başta karayolları olmak üzere altyapıya yönelik talepleri ve ihtiyaçları konusunda bilgi alınacak. 

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2021 sonuna kadar tamamlanacak olan projelerin ele alınacağı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2022 bütçesine dahil edilecek projelerin şekilleneceği toplantı, bakanlık yetkililerinin katılımıyla Güney Mesarya Sosyal Tesisleri’nde saat 10:00’da başlayacak. 
 

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Son Güncelleme: 17.08.2021 15:36
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