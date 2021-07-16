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Canaltay: “Gelenekler girişimcilikle buluşuyor projesi, kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, kooperatifçilikle girişimciliğin harmanlandığı Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor projesinin kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat olduğunu söyledi. 

16 Temmuz 2021 Cuma 16:45
Canaltay: “Gelenekler girişimcilikle buluşuyor projesi, kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, kooperatifçilikle girişimciliğin harmanlandığı Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor projesinin kadın emeğinin ortaya konması için bir fırsat olduğunu söyledi. 
Canaltay, kurucusu olup, başkanlığını yaptığı Antik Mağusa Vakfı himayelerinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliğiyle İskele’de kadın girişimcilere yönelik gerçekleştirilen Gelenekler Girişimcilikle Buluşuyor destek programının tamamlanması nedeniyle düzenlenen sertifika törenine katıldı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, programa katılan kursiyerlere katılım belgelerini takdim eden Canaltay törende bir de konuşma yaptı.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay, Anavatan Türkiye’de 5 yıl önce gerçekleşmiş hain darbe kalkışmasını kınayarak başladığı konuşmasında, kalkışma sırasında şehit düşenlere Yüce Allah’tan rahmet diledi. 
Canaltay, Müslüman Bosna halkının varoluş mücadelesi lideri Aliya İzzetbegoviç’in, “Zenginlik bir ülkeye ithal edilemez. Zenginlik ancak kendi çalışmamız üzerinden kendi içinizde yaratılabilir” sözlerine atıfta bulunarak, bu sözlerin çıkılan yolun başlangıcı niteliğinde olduğunu ifade etti. 

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“ÇIKTIĞIMIZ YOLDA PEK ÇOK AŞAMA KAYDETTİK”
“İki sene önce, kadın kooperatifçiliğiyle kadın girişimciliğini bir araya getirmek, geleneklerle girişimciliği buluşturmak amacıyla çıktığımız bu yolda pek çok aşama kaydettik” diyen Canaltay, “Pandemiyi hep birlikte yaşadık, turizm eksenli bir ekonomiden girişimcilik ekseni bir ekonomiye geçişi birlikte hayal edip gerçekleştirmeye başladık” şeklinde devam etti.
Canaltay, bu aşamaların tamamında Anavatan Türkiye’nin değerli desteğini TİKA aracılığıyla hissettiklerini belirterek, “Kıbrıs Türkü’nün milli davasından sonra kalkınma davasına desteğini asla esirgemeyen Anavatan Türkiye’ye şükranlarımızı sunarken, TİKA yönetimine de projeye inandıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bugüne kadar kooperatifçilik ve girişimcilik birbirinden bağımsız olarak ele alındı. Bunlar olurken kadın emeğine karşı ayrı bir hassasiyet ortaya çıktı, nitekim her kadın hayatı boyunca bir anne, bir eş, bir kız kardeş, bir insan olarak emeğini acımayan, zor koşullarda kreatif çözümler sunan deneyimler edinmektedir. Bizler kooperatifçiliği kadın emeği ekseninde yeniden yorumlamak, kooperatifçiliğin dayanışma ruhuyla girişimciliğin bireysel yetenekleri ön plana çıkaran karakterini meczetmek niyetindeyiz. Bu, hem siz değerli kadın girişimciler için yeni bir başlangıç, hem de girişimcilik odaklı bir ekonomik yapıya geçişte kadın emeğinin ortaya koyulması için bir fırsattır”
Canaltay, konuşmasının sonunda projenin gerçekleştirilmesini sağlayan TİKA’ya, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve girişimcilik eğitimlerini gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Burak Erkut’a teşekkür etti. Canaltay, “Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla bizlere yol gösteren İsmail Gaspıralı’nın yolunda, Anavatanımız Türkiye ile birlikte daha güzel yarınlara ilerleyeceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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Son Güncelleme: 16.07.2021 19:19
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