Canaltay'dan petrol sızıntısı hakkında açıklama

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay KKTC'deki kıyıları tehdit eden Suriye’deki petrol sızıntısına müdahale için tüm kurumlarla birlikte alarmda olduklarını belirterek "Ciddi bir mücadele süreci bizi bekliyor" dedi...