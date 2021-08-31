Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs’ın kuzeyindeki kıyıları tehdit eden ve sabaha kadar Karpaz’a ulaşacağı tahmin edilen Suriye’deki petrol sızıntısı ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.İşte Canaltay'ın paylaşımı:
Canaltay'dan petrol sızıntısı hakkında açıklama
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay KKTC'deki kıyıları tehdit eden Suriye’deki petrol sızıntısına müdahale için tüm kurumlarla birlikte alarmda olduklarını belirterek "Ciddi bir mücadele süreci bizi bekliyor" dedi...
31 Ağustos 2021 Salı 09:16