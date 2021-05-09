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Canaltay'dan Anneler Günü mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Bizi bir arada tutan, bizi güçlü kılan, geçmişi geleceğe taşıyan tüm fedakar annelerin Anneler Günü’nü kutlarım” dedi.

09 Mayıs 2021 Pazar 11:30
Canaltay'dan Anneler Günü mesajı
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “Bizi bir arada tutan, bizi güçlü kılan, geçmişi geleceğe taşıyan tüm fedakar annelerin Anneler Günü’nü kutlarım” dedi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın yayımladığı anneler günü mesajı şöyle;
“Bu ülke insanı, hani hep deriz ya, ‘kendini bildi bileli...’ Hep mücadele etti. Elde ettiği her şeyi, büyük ve güzel hikayelere borçlu. İçerisinde acı da var, tatlı da. Ama ne hak ettiyse, içerisinde alın teri ve mücadele var.
Tarihimiz boyunca her mücadelede kadın en ön saflarda yer aldı. Her mücadelede kadın emeği, her mücadelede anne emeği var.
Yine zor bir dönemden geçerken, anneler gününü kutluyoruz. 

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Bu zor dönemde de Kıbrıs Türk kadınına önemli görevler düşüyor. 
Bu ülkede tarih boyu Kıbrıs Türkü bir arada, dirlik içinde olmuşsa anne kavramının önemi büyük.
Bizi bir arada tutan, bizi güçlü kılan, geçmişi geleceğe taşıyan tüm fedakar annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.”

 

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Son Güncelleme: 09.05.2021 11:46
Anahtar Kelimeler:
KktcResmiye CanaltayAnneler Günü
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