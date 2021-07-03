Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, batı bölgesinde kırsal kesim yollarının yenilenmesine, Lefkoşa Kuzey Yolu’nun tamamlanmasının ardından başlanacağını açıkladı.

Bakanlık’tan verilen bilgiye göre, Resmiye Canaltay, Çamlıbel ve Tepebaşı köylerini ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile imzalanan KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü kapsamında 322 km’lik kırsal kesim yollarının yenileneceğini anımsatarak, ülkenin kuzey doğusunun da bundan önemli bir pay alacağını ancak bölgede yaşayan vatandaşlardan aldığı tepki karşısında bunun yeterli olmadığını gördüklerini ifade etti.

Canaltay, 322km’lik kırsal kesim yol yapım projesinin iki firmaya ihale edildiğini, batı bölgelerinden sorumlu firmanın Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nu 20 Temmuz’daki açılışa yetiştirmek için tüm gücüyle çalıştığını, bu yol tamamlanır tamamlanmaz batı bölgesindeki kırsal kesim yollarının yenilenmeye başlanacağını ifade etti.

PROTOKOL DIŞINDA KALAN YOLLAR

Bölge halkının yatırım eksikliğinden şikayet etmekte haklı olduğunu ifade eden Canaltay, Lapta Belediyesi ile iş birliğinde KKTC Karayolları Master Planı 2021-2022 Uygulama Protokolü dışında kalan yolların yapımı için ortak çalışma başlatılacağını ifade etti.

Canaltay, “Yılların biriken sorunlarını, küçük, büyük ayırmadan çözeceğiz” dedi.