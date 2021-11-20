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Canaltay: “Bu adada yaşayan her çocuk bizlere emanet”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı..

20 Kasım 2021 Cumartesi 14:15
Canaltay: “Bu adada yaşayan her çocuk bizlere emanet”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, “ülkede, çocukların daha özgür bir birey olarak yetişmesi için çok adımlar atıldığını ve daha da atılmasının kaçınılmaz” olduğunu vurguladı.

Canaltay, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Çocuk Hakları Günü’nün, BM tarafından 1989 yılından bu yana bir farkındalık günü olarak anımsandığını kaydetti.

Ekonomik sorunların pandemi ile birlikte tavan yaptığı bu dönemde gözetmeleri gereken en önemli alanın çocuklar olduğuna vurgu yapan Canaltay, şöyle devam etti:

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“Fikri hür, vicdanı hür çocuklar yetiştirmek, bizlere devredilen en önemli mesaj.

Böylesi bir günde, çocuklarımızın mutlu bir geleceğe kavuşmaları için yürünecek çok yol olduğunu bilmemiz önemli. Adada yaşayan her bir çocuk bizlere emanettir. Tıpkı geleceği onlara emanet edeceğimiz gibi.

Bu alanda, siyasetçiden öte, bir anne, bir nene olarak da sorumluluklarımın olduğunun bilincindeyim. Bu bilinçle, daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”

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Son Güncelleme: 20.11.2021 16:13
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