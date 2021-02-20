Canaltay BRT'ye konuştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, BRT’de katıldığı programda turizm ve güncel siyasetle ilgili soruları yanıtladı.

Hala adının geçtiği bazı haberler okuduğunu aktaran Canaltay, kabineye atama gibi konuların kendisiyle ilgisi bir durum olmadığını, Başbakan Saner’in takdirinde olduğunu söyledi. Hem UBP hem de ülkenin birliğe ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Canaltay, insanların yaşam kavgası verirken siyasetin bazen boş işlerle uğraşması nedeniyle siyasetçi olarak halktan özür dilemek gerektiğini söyledi. Ülke olarak ciddi sorunlar yaşadıklarına işaret eden Canaltay, “Çok zaman kaybettik. Altyapımızla,siyasi yapımızla, çok geride kaldık.Artık, vizyon ortaya koyma zamanıdır.Genci yaşlısıyla, kadınıyla, bu ülke için projesi, fikri olan herkesin görüşleri bir yerde toplanıp değelendirmek ve ülkenin geleceğini vizyonla oluşturmak zorundayız” dedi.

Ülkenin ekonomik ve mali yapısının pandemi süreciyle daha da zora girdiğini ifade eden Canaltay, pandemiye savaşırken,ekonominin çarklarını döndürmenin,turizm ve yüksek öğrenimin önünü açma üzerinde yoğulaşmanın önemine vurgu yaptı.

Canaltay,“Güney Kıbrıs turizme hazırlanmıştır.Yatırımları sürüyor. Açılıma başlıyorlar.Türkiye açılıma hazırlanıyor.Turizmden geçinen İspanya, İtalya çift aşısı olanları almaya başlıyor.Bizim ülkemizde de aşılama turizm sektörünü yavaş yavaş kapsayacaktır.Çift doz aşı alanların ülkeye girişlerini kabul etmemek bu ülke için çok ciddi yanlış olacaktır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun sağlık endişesini anlamakla birlikte doktorlarımız ve uzmanlarımız da ülkenin ekonomik durumunu gözardı etmemeleri gerekir.Turizm ve yüzyüze eğitim, gerekli sağlık koşulları altında gerçekleşmelidir. Aksi halde sektörlerin dayanacak gücü kalmamıştır” şeklinde konuştu.