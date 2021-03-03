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Canaltay BRT'ye konuştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında değerlendirmelerde bulundu..

03 Mart 2021 Çarşamba 13:48
Canaltay BRT'ye konuştu
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Sağlık Üst Kurulu’nun karantina merkezlerindeki son durum ve mutasyonlu virüste artış görülmesi üzerine aldığı karar doğrultusunda NOTAM’ı değişmek zorunda kaldıklarını söyledi.

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Bugünden itibaren Ercan’da günde 3 sefer yapılacağını belirten Canaltay, gelecek olan kişilerin karantina koşulu ile ülkeye giriş yapabileceğini söyledi.

Canaltay 4 bin öğrenci geldiğini ve tekrardan NOTAM yayımladıklarını belirterek, öğrencilerin gelmesi için, geldikten sonra da yaşam koşullarının düzenlenmesi, halkın sağlığının da korunabilmesi için hükümet olarak ellerini taşın altına koyduklarını ifade etti ve halkın sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurguladı..

Özel sektörün çok zorda olduğuna işaret eden Canaltay, kurallara uyulması halinde ülkenin Nisan ayında açılabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Resmiye CanaltayBRTManşet ArtıKktc Karantina
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