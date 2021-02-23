Canaltay BRT'ye konuştu

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, KKTC’ye yönelik günlük sefer sayısına ilişkin kısıtlamanın kaldırılmasına dair kararın 13 Şubat’ta alındığını, "17 bin öğrencinin KKTC’ye gelmesi için sefer sayısının arttırılmasının gerektiği bir gerçek" dedi...

“HALK GALEYANA GELDİ"

Ulaştırma Bakanlığı’na gelen talepler doğrultusunda, havayolları şirketleri ile görüştüklerini, dün sabah toplantılar yapıldığını ve öğleden sonra da kararın alındığını belirten Canaltay, “Kararın alınmasının hemen ardından halk galeyana geldi. Bu nedenle dün akşam bir açıklama daha yapmak zorunda kaldık, öğrencilerin karantina şartıyla ülkeye geleceğini duyurduk” dedi.

“ÖĞRENCİLERİN GETİRİLMESİNİN BAŞKA BİR YOLU VARSA, BİRİ BİZE SÖYLESİN”

Söz konusu kararın, 13 Şubat tarihinde alındığını yineleyen Canaltay, “Bu karar dün neticelendi” dedi, “Öğrencilerin getirilmesinin başka bir yolu varsa, biri bize söylesin” ifadelerini kullandı.

“THY, SEFERLERİNE; ADANA, ANKARA VE İSTANBUL’U EKLİYOR”

THY’nin, seferlerine Adana, Ankara ve İstanbul’u da ekleyeceğini belirten Canaltay, “Türkiye’ye uçacak olanlar, sadece İstanbul’a gidebildikleri için çok uçuk rakamlar ödüyorlardı. Sefer sayısının artmasıyla, daha rahat seyahat yapılabilecek” dedi.

“UÇAKLAR ÖĞRENCİLERLE GELECEK ANCAK DÖNÜŞTE MUHAKKAK YOLCULARI OLACAK”

Türkiye’ye gitmek isteyen yurttaşların da bu uçakları kullanacağını ifade eden Canaltay, “Uçaklar öğrencilerle gelecek ancak dönüşte muhakkak yolcuları olacak” şeklinde konuştu.

“MALİYE VE SAĞLIK BAKANLIĞI, ‘ARTIK YETERLİ’ DEDİĞİNDE BU UÇUŞLAR DURDURULACAK”

Bakan Canaltay, “Maliye ve Sağlık Bakanlığı, ‘artık yeterli’ dediğinde bu uçuşlar durdurulacak. 'Durdurun' dedikleri anda durduracağız” diyerek, “Şu an ülkeye gelip karantinaya giren üç bine yakın öğrenci var. Biz bu dengeyi sağlayarak öğrencileri getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Canaltay son olarak, “Bu kadar panik olup, birbirimizi anlamadan, herkesin görevini çok eleştirmeden, daha anlayışlı olarak bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.