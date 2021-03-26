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Canaltay: “Altyapı yatırımları Güney Mesarya’nın kalkınmasına katkı yapacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güney Mesarya’da temaslarda bulunarak, yenilenecek köy yollarını inceledi ve projeler hakkında bilgi verdi.

26 Mart 2021 Cuma 18:30
Canaltay: “Altyapı yatırımları Güney Mesarya’nın kalkınmasına katkı yapacak”
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Canaltay, Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ve Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ile görüşerek, bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı.  

İlk olarak Adahan’ı makamında ziyaret eden Canaltay, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde Ercan Havalimanı’ndan Güvercinlik’e kadar olan hat yenilenecek. Güney Mesarya’da ulaşım altyapısının iyileştirilmesi, bölgenin kalkınmasına oldukça olumlu katkı yapacaktır” dedi.

Bölgenin, özellikle üreticinin ihtiyacı olan fiber optik altyapı konusunun da ele alındığı görüşmede, Turunçlu’dan Vadili’ye, oradan Akdoğan’a fiber optik kablo çekilmesi için Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile bölgedeki yerel yönetimlerin işbirliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

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Vadili’nin ardından Paşaköy’e geçen Canaltay, Başkan Tülücü ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi. Canaltay, burada yaptığı konuşmada, “Bölgedeki belli başlı kırsal kesim yollarının yeniden yapılması için Türkiye Cumhuriyeti gerekli katkıyı sağlıyor. Karayolları Dairesindeki arkadaşlarımız da sürecin bir an önce ihale aşamasına gelmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak Güney Mesarya'nın diğer altyapı ve ulaşım sorunlarına da çözüm getireceğiz” şeklinde konuştu. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 2022’nin sonuna kadar ülke genelinde 322 km’lik yolun yeniden yapımını öngören 2021-2022 Karayolları Master Planı Uygulama Protokolü imzalanmıştı.

Protokol’e göre Güney Mesarya bölgesinde bulunan Paşaköy-Vadili-İnönü- (Lefkoşa-Gazimağusa) Ayrım Yolu, Çayönü-Güvercinlik -(Lefkoşa-Gazimağusa) Ayrım Yolu, Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol Yolu, Gaziköy Yol Ayrımı-Dilekkaya-Yiğitler Yolu, Vadili-Akdoğan Yolu olmak üzere toplam 52.14km’ilk yolun yenilenmesi hedefleniyor.    

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Son Güncelleme: 26.03.2021 19:45
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