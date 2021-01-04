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Canaltay'a ret!

Meclis Başkanlığı için genel kurulda seçim yapıldı. UBP Milletvekili Resmiye Canaltay yeterli oy sayısına ulaşamadı

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:50
Canaltay'a ret!
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Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Meclis Başkanı seçilemedi. 

Meclis Genel Kurulu'nda bugün Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Milletvekillerinin tek tek çağırılıp oy kullandığı yarışta Resmiye Canaltay tek adaydı. Ancak kendi partilileri de Canaltaya yeterli oyu vermedi 

Meclis'te yapılan oylamanın sonucunu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açıkladı 

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Canaltay için 13 kabul, 26 ret ve 3 çekimser, 5 de geçersiz oy çıktı.. Üye tam sayısının yarıdan az olmasından dolayı adaylığı reddedildi. 

Canaltay'ın seçilebilmesi için 26 oya ihtiyacı vardı

Başkan Uluçay, perşembe günü yeni bir seçim için meclisin toplanacağını açıkladı 

UBP'deki yarışı kazanmıştı 

UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu'nun kızı olan Resmiye Canaltay 2018 yılındaki seçimi kazanarak Gazimağusa milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanmıştı. Canaltay Meclis Başkanlığı için UBP meclis grubu işçinde Zorlu Töre ve Menteş Gündüz ile yarışmıştı. Bu yarışı kazanan Canaltay Meclis Başkanlığı için UBP adayı olmaya hak kazanmıştı.

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Son Güncelleme: 04.01.2021 17:51
Anahtar Kelimeler:
Resmiye CanaltayKktc Meclis Başkanı
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