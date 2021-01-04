Canaltay'a ret!

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Meclis Başkanı seçilemedi.

Meclis Genel Kurulu'nda bugün Meclis Başkanlığı için seçim yapıldı. Milletvekillerinin tek tek çağırılıp oy kullandığı yarışta Resmiye Canaltay tek adaydı. Ancak kendi partilileri de Canaltaya yeterli oyu vermedi

Meclis'te yapılan oylamanın sonucunu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay açıkladı

Canaltay için 13 kabul, 26 ret ve 3 çekimser, 5 de geçersiz oy çıktı.. Üye tam sayısının yarıdan az olmasından dolayı adaylığı reddedildi.

Canaltay'ın seçilebilmesi için 26 oya ihtiyacı vardı

Başkan Uluçay, perşembe günü yeni bir seçim için meclisin toplanacağını açıkladı

UBP'deki yarışı kazanmıştı

UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu'nun kızı olan Resmiye Canaltay 2018 yılındaki seçimi kazanarak Gazimağusa milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazanmıştı. Canaltay Meclis Başkanlığı için UBP meclis grubu işçinde Zorlu Töre ve Menteş Gündüz ile yarışmıştı. Bu yarışı kazanan Canaltay Meclis Başkanlığı için UBP adayı olmaya hak kazanmıştı.