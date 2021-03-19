Çanakkale zaferi ve günümüze yansımaları, GAÜ’de ele alındı

%100 İletişim Sohbetlerinin başında konuşma gerçekleştiren, GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı, Çanakkale Zaferi’nin bu yıl 106. Yılını kutladığımızı, bu tarihin çok önemli bir tarih, çok önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Saygılı konuşmasının devamında;

“18 Mart 1915, yeni bir devrin başladığı tarih. Çanakkale, dünyanın en güçlü donanmasının yenildiği ve planlarının bozulduğu yer. Bu zafer, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve stratejik zekası yüksek komutanlar sayesinde kazanıldı. Başından itibaren Çanakkale Savaşında Türk Komutanların idaresinde hareket edilmiş olsaydı, belki de çok daha az kayıpla bu zaferi kazanmış olurduk.” Dedi.

GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir, Çanakkale’nin Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek şunları söyledi;

Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ıncı yılındayız ve o gün büyük fedakârlıklarla her şeyini geride bırakıp giden insanların bizlere bıraktığı bu vatanın değerini bilmemiz gerek. Çanakkale savaşı bir ölüm kalım savaşı olarak geçer. Ya orada bizleri yok edeceklerdi yada yeniden doğacaktık. Mustafa Kemal Atatürk’ün Önderliğinde Çanakkale’de yeniden doğduk. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi, 100 yıl sonra ortaya çıkan bir günlük. 21 Haziran 1925 tarihinde şehit olan Teğmen İbrahim Naci’nin günlüğü bir kitaba dönüştürülüyor ve o dönem 21 yaşında ki bir gencin neler yaşadığı ve hissettiğini görüyoruz. Teğmen Naci’nin şehit olmasının ardından günlüğü bir Yüzbaşı tutmaya başlıyor. Yüzbaşı’nın şehit olmasıyla da devamını Bölük imamı getiriyor. Bu günlük 100 yıl sonra hayat buldu. Ve o dönemin yansımalarını biz orada görüyoruz.”

“Bir iletişimci boyutunda değerlendirecek olursam, o dönem Kıbrıs Türkü adada canlanmıştı. “Eğer Anavatan buraya gelemeyecekse; biz burada ayaklanmaya başlayalım ve buradaki esirleri kurtaralım” düşüncesine girdiler. Adaya getirilen Türk esirler ile ada üzerindeki Kıbrıslı Türklere gözdağı verilmek isteniyordu ve dirençleri kırılmak isteniyordu. Ama bu durum ters etki yarattı ve Kıbrıs Türkler organize olup, esirleri kurtararak kendi içerisinde bir milli mücadele başlattı. Psikolojik harp o günde vardı bugün yine dijitalleşen dünya ile birlikte daha kapsamlı şekilde devam ediyor.”

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser, 1915 itibariyle Çanakkale’nin Türkler için son kale konumunda olduğunu belirterek şunları söyledi;

“1915 itibariyle Çanakkale’nin Türkler için son kale konumundaydı. Çünkü Osmanlı’nın 1579’da başlayan ve 1915’e kadar devam eden süreçte maalesef kazandığı tekbir savaş yok. Bu süreçte Osmanlı girdiği savaş ve muharebelerde maalesef hiç başı dik olarak çıkmamıştır. Bu yüzden Çanakkale bizim için çok önemli. Çanakkale’de biz, çok ciddi bir askeri stratejik planlamanın içerisinde mücadele ettik. Mustafa Kemal o dönemde Yarbay olmasına rağmen, büyük bir komutanlık örneği sergilemiştir ve yabancı generallerin küçümseyici tavırlarını da göz ardı ederek savaşın gidişatına büyük katkı sağlamıştır. Dünya savaş tarihinde yaşanmış ve benzeri olmayan bir örnek ise; Mustafa Kemal Atatürk’ün Karaman 57. Piyade Alayı’na vermiş olduğu “Size ölmeyi emrediyorum” sözü ve Alayın tereddütsüz bu emri yerine getirmesi.”

“Kıbrıs ve Çanakkale arasında 3 bağlantı noktası var. Birincisi 1916 yılında Çanakkale esirleri Kıbrıs’a getirilir ve 1920 yılına kadar esir kampında tutulur. İkinci nokta ise; 1915 yılı Kıbrıs’ın İngiliz toprağı olduğu bir dönem. İngiliz Ordusu Kıbrıslı Türk ve Rumları asker olarak aldı. İngiltere bu savaşta Türklere karşı savaşıyor olsa da, Osmanlıya karşı bu savaşta tek bir Kıbrıslının savaşmış olması fiili olarak mümkün değil. Çünkü İngiltere Kıbrıs’tan cephe gerisinde çalışan askerleri 1916 yılı Temmuz ayından itibaren kayıt etmeye başladı. Üçüncü nokta ise tam tersi, emperyalist güçlere karşı savaşan birçok Kıbrıslı Türk vardı. Ve bu kişilerin içerisinde rütbeli kişilerde vardı.

Konuşmaların ardından Yrd. Doç. Dr. Özdemir’in yönetmenliğini yaptığı; BRTK ve GAÜ işbirliğinde hazırlanan; danışmanları arasında Prof. Dr. Keser ve Doç. Dr. Saygılı’nın bulunduğu “Çanakkale’nin Kahramanları Kıbrıs” belgeseli hakkında açıklamada bulunan Özdemir, belgeselin müzikal altyapısını Turgay Salim Hoşsöz, Kurguda Mehmet Alasya’nın bulunduğunu belirterek, Emir Abdurrahman Bulut, Ekrem Karataş, Metin Ziya Güngör ile gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Özdemir, “Biz olursak ortaya koyamayacağımız proje yoktur” diyerek, tarihe sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.

Panelin ardından, "Çanakkale'nin Kahramanları Kıbrıs" belgeselinin gösterimi gerçekleşti.

İletişim Sohbetleri -6 “Çanakkale Zaferi ve Günümüze Yansımaları. "Çanakkale'nin Kahramanları Kıbrıs" Belgesel Gösterimi” programının tamamını buradan izleyebilirsiniz.