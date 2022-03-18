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Çanakkale Şehitleri, İskele’de düzenlenen törenle anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde ülke genelinde olduğu gibi İskele’de de tören düzenlendi. 

18 Mart 2022 Cuma 13:15
Çanakkale Şehitleri, İskele’de düzenlenen törenle anıldı

Çanakkale Şehitleri anısına düzenlenen anma töreni Larnaka Şehitler Anıtı önünde gerçekleşti. Anıta çelenklerin konulduğu, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı, şiirlerin okunduğu anma töreni, şehitler anısına okunan duayla son buldu.

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Türk Milleti'nin kudretini tüm dünyaya gösteren, büyük bir kahramanlık destanı olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı nedeniyle İskele’de tören düzenlendi.

Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan Larnaka Şehitler Anıtı önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törene İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Personel Albay Erkut Ekinci, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Çağdaş Abiç, İskele Polis Müdürü Kazım Kuni, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Barış Çavlan, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân kurum ve kuruluş temsilcileri ile okulların yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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KARAOĞLAN: “ÇANAKKALE BOĞAZI’NIN DENİZDEN GEÇİLEMEYECEĞİ TÜM DÜNYAYA GÖSTERİLDİ”

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise KTBK’dan Hava Savunma Üsteğmen Tayfun Karaoğlan yaptı.

Üsteğmen Karaoğlan, 18 Mart 1915 tarihinin Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini söyledi. Karaoğlan, konuşmasının devamında ise şunlara yer verdi:

“Türkiye’nin bugün ulaştığı seviye başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore’de, Kıbrıs’ta, teröristlerle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekâtlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır.”

ŞİİRLER OKUNDU DUALAR EDİLDİ

İskele’deki törende Çanakkale ruhunu anlatan şiirler de okundu ve şehitler için dua okundu.

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Son Güncelleme: 18.03.2022 13:34
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