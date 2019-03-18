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Çanakkale Şehitleri, İskele’de de anıldı

Çanakkale Şehitleri, İskele’de de anıldı

18 Mart 2019 Pazartesi 11:33
Çanakkale Şehitleri, İskele’de de anıldı

Çanakkale Destanı’nın 104. yıldönümü nedeniyle İskele’de tören düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan Larnaka Şehitler Anıtı önündeki törende saygı duruşunda bulunuldu; saygı atışının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törene, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Hava Savunma Binbaşı Barış İldeniz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusoy, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum, kuruluş ve dernek temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

SAYIN

İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise 28. Tümen Hava Savunma Tabur Komutanlığı’ndan Hava Savunma Teğmen Barış Sayın yaptı.

Sayın, 18 Mart 1915 tarihinin Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği gün olduğunu söyledi.

Barış Sayın konuşmasında şunlara yer verdi:

“Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore’de, Kıbrıs’ta, teröristlerle mücadelede, yurt dışında icra edilen harekâtlarda hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizin eseridir. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıraları nesilden nesile sonsuza dek yaşatılacaktır.”

Sayın, konuşmasının sonunda ise, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve şükranla andı.

ŞİİRLER OKUNDU DUALAR EDİLDİ

İskele’ deki törende Çanakkale ruhunu anlatan şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Eylül Öztörel ‘Çanakkale Zaferi’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Nejla Usbahalı ise ‘Yiğidim, Şehidim’ isimli şiirlerini okudular.

Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki tören; Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün, şehitlerin ruhları için okuduğu duanın ardından son buldu.

Son Güncelleme: 18.03.2019 14:39
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