Çanakkale Ortaokulu Özbekistan’dan ödülle döndü

Çanakkale Ortaokulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan İnovasyon Bakanlığı ile Türk Dünyası Çocuk Vakfı iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası 5. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği, 23-30 Kasım tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Şenlik çerçevesinde düzenlenen “Yüksek Teknolojik Buluşlar” yarışmasında KKTC’yi Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Yusuf Konuker ve öğretmeni Mahmut Balcı temsil etti.

Konuker ve Balcı, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere aydınlatma ve kayıp insan tespit aracı olarak tasarladıkları AKİTA isimli projeyle katıldıkları yarışmada, jüri özel ödülü kazanarak ülkeye madalyayla döndü.