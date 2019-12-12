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Çanakkale Ortaokulu idaresi başkan İsmail Arter’e plaket takdim etti

Çanakkale Ortaokulu idaresi başkan İsmail Arter’e plaket takdim etti

12 Aralık 2019 Perşembe 17:17
Çanakkale Ortaokulu idaresi başkan İsmail Arter’e plaket takdim etti

Çanakkale Ortaokulu İdaresi ve yeni oluşan Okul Aile Birliğinden bir heyet bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, okula verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Her yıl yasaların öngördüğü şekilde emlak vergilerinin yüzde 15’lik kısmını eğitim kurumlarının altyapısı için kullanan Gazimağusa Belediyesi okullara destek vermeye devam ediyor. Çanakkale Ortaokulu heyeti okula yaptırmakta oldukları spor salonu projesinin sonuna gelindiği bilgisini vererek bu konuda da belediyeden destek talep etti.

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Çanakkale Ortaokulu’nun ziyaretinden mutlu olduğunu ifade ederek, zaman zaman kendisinin de ziyaret ettiği okula yapabileceği yardımı yaptığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini söyledi. Okul idaresinin her zaman hareketlilik ve heyecan içinde çalıştığını, yönetimin enerjik olmasının belediyenin işini de kolaylaştırdığını ifade eden Başkan İsmail Arter, yeni salonla ilgili de çok güzel çalışmalar yapacaklarını söyledi. Başkan İsmail Arter, belediyenin her yıl emlak vergilerinin yüzde 15’lik dilimini okulların altyapısı için kullandığını da hatırlatarak, bu kapsamda Türk Maarif Koleji ve Alasya İlkokulu’nda derslik projelerinin devam ettiğini, bunların yanında okullarda farklı çalışmalar da yaptıklarını ifade etti.

Çanakkale Ortaokulu Baş Muavini Süleyman Göçer, Okul Aile Birliği ile birlikte ziyaret ettikleri Başkan İsmail Arter’e okula verdiği destekten dolayı plaket takdim edeceklerini ifade ederek, okul idaresinin 2 yıldır üstün gayreti ile başladığı ve devam ettiği spor salonunun bitme aşamasına geldiğini, bu konuda neler yapılabileceğini Belediye Başkanı İsmail Arter ile konuşacaklarını söyledi.

Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Doğan ise, yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettikleri Başkan İsmail Arter’e okula yaptırdıkları spor salonunun son durumuyla ilgili bilgi vereceklerini söyledi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
çanakkale OrtaokuluİSMAİL ARTER
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