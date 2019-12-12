Çanakkale Ortaokulu idaresi başkan İsmail Arter’e plaket takdim etti

Çanakkale Ortaokulu İdaresi ve yeni oluşan Okul Aile Birliğinden bir heyet bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek, okula verdiği destekten dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Her yıl yasaların öngördüğü şekilde emlak vergilerinin yüzde 15’lik kısmını eğitim kurumlarının altyapısı için kullanan Gazimağusa Belediyesi okullara destek vermeye devam ediyor. Çanakkale Ortaokulu heyeti okula yaptırmakta oldukları spor salonu projesinin sonuna gelindiği bilgisini vererek bu konuda da belediyeden destek talep etti.
Çanakkale Ortaokulu Baş Muavini Süleyman Göçer, Okul Aile Birliği ile birlikte ziyaret ettikleri Başkan İsmail Arter’e okula verdiği destekten dolayı plaket takdim edeceklerini ifade ederek, okul idaresinin 2 yıldır üstün gayreti ile başladığı ve devam ettiği spor salonunun bitme aşamasına geldiğini, bu konuda neler yapılabileceğini Belediye Başkanı İsmail Arter ile konuşacaklarını söyledi.
Okul Aile Birliği Başkanı Ahmet Doğan ise, yeni oluşan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyaret ettikleri Başkan İsmail Arter’e okula yaptırdıkları spor salonunun son durumuyla ilgili bilgi vereceklerini söyledi. (MHA)