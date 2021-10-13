Çanakkale orta okulu vazgeçilmez örnek bir eğitim yeri

ÇANAKKALE ORTA OKULU VAZGEÇİLMEZ ÖRNEK BİR EĞİTİM YERİ
Ergün YAHAT
Okul müdürü Emin Özkalp yaptığı açıklamada bu yıl da her yıl olduğu gibi okulumuzun bahçesindeki zeytinleri toplayıp yağ çıkardık.
Yağları öğretmenlerimiz ve velilerimize satarak elde ettiğimiz parayla da 16 öğrencimize ayakkabı hediye ettik, güle güle kullansınlar.
Yağ değirmenini bize ücretsiz kullandıran ve şişelerini veren Uğur Yağcıoğlu ve Selden Yagcioglu'na zeytinlerimizi toplayan Ibrahim Özerinc'e (bonof), değerli öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz. Paylaşmak güzeldir. Çanakkale geçilmez değil VAZGEÇİLMEZDİR...