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Çanakkale orta okulu vazgeçilmez örnek bir eğitim yeri

13 Ekim 2021 Çarşamba 21:54
Çanakkale orta okulu vazgeçilmez örnek bir eğitim yeri

ÇANAKKALE ORTA OKULU VAZGEÇİLMEZ ÖRNEK BİR EĞİTİM YERİ

Ergün YAHAT

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Gazimağusa'da her zaman yaptığı etkinlikler ile elde edilen gelir ile okulda okuyan ihtiyaçlı öğrencilerin ihtiyaçları için harcayan Emin Özkalp müdürlüğündeki Çanakkale orta okulu öğretmenleri ve okul aile birliği bu yıl da her yıl olduğu gibi okulun bahçesindeki zeytinleri toplayıp yağ çıkartıp yağlardan elde edilen gelir ile yine ihtiyaçlı öğrenciler sevindirildi.

Okul müdürü Emin Özkalp yaptığı açıklamada bu yıl da her yıl olduğu gibi okulumuzun bahçesindeki zeytinleri toplayıp yağ çıkardık.

Yağları öğretmenlerimiz ve velilerimize satarak elde ettiğimiz parayla da 16 öğrencimize ayakkabı hediye ettik, güle güle kullansınlar.

Yağ değirmenini bize ücretsiz kullandıran ve şişelerini veren Uğur Yağcıoğlu ve Selden Yagcioglu'na zeytinlerimizi toplayan Ibrahim Özerinc'e (bonof), değerli öğretmen ve velilerimize teşekkür ederiz. Paylaşmak güzeldir. Çanakkale geçilmez değil VAZGEÇİLMEZDİR...

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