Çanakkale Orta Okulu muhteşem salona kavuşuyor

Çanakkale Orta Okuluna müdür atandıktan sonra okul aile birliği yönetimi yanında okul öğretmenleri ile uyumlu bir şekilde çalışan okul müdürü Emin Özkalp devlet katkısı olmadan okula büyük bir kapalı spor salonu kazandırmanın mutluluğunu öğrenciler, veliler, ve öğretmenler yanında tüm Mağusa halkı ile birlikte yaşıyorlar.

Bu salonun hayaliyle yola çıkmıştık. Sadece inancımız vardı, az biraz da biriktirdiğimiz para. Hayır dediler,yapamazsınız dediler, başıniz belaya girer dediler. Dediler da dediler. Eğitime ve öğrencilerimize olan inancımızı tahmin edemediler. Bu gün bu noktadayız, az kaldı bitiyor. 2018'de bu salon ya bitecek ya bitecek dedik ve 2020 sonunda bu duruma kadar geldik. Tüm güzel yürekli yardımseverlere binlerce teşekkür ederiz. Çanakkale gecilmez değil VAZGEÇİLMEZDİR...Gazimağusa gençliğine armağan olsun...