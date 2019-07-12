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Can Kaybı Dörde Yükseldi... Devletin Zirvesi Başsağlığı Mesajları Yayınladı..

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kaplıca-Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde denizde kaybolan Mert Katırcı\'nın cesedinin de bulunmasıyla  aynı aileden boğularak yaşamını yitirenlerin sayısı dörde yükseldi. 

Can Kaybı Dörde Yükseldi... Devletin Zirvesi Başsağlığı Mesajları Yayınladı..

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kaplıca-Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde denizde kaybolan Mert Katırcı\'nın cesedinin de bulunmasıyla  aynı aileden boğularak yaşamını yitirenlerin sayısı dörde yükseldi. 

12 Temmuz 2019 Cuma 21:04
Can Kaybı Dörde Yükseldi... Devletin Zirvesi Başsağlığı Mesajları Yayınladı..

Lefkoşa, 12 Temmuz 19 : Kaplıca-Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde denizde kaybolan Mert Katırcı'nın cesedinin de bulunmasıyla  aynı aileden boğularak yaşamını yitirenlerin sayısı dörde yükseldi. 

Helikopter ile deniz içerisinde tespit edilen  Mert Katırcı'nın  cansız bedeni karaya çıkarıldı. Mert Katırcı'nın 17 yaşında değil13 yaşında olduğu tespit edildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde müşahede altında bulunan Barış Katırcı'ýı kurtarırken boğulma tehlikesi geçiren Osman Göztaş (E-32) ise  kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

AKINCI, ULUÇAY, TATAR VE  ÖZERSAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, "Anne,baba,iki kardeş bugün denizde dalgalara kapılarak can verdi. Aynı aileden geriye bir tek 12 yaşında bir çocuk kaldı. Bu tarifi imkansız büyük acıyı yüreğimizde hissederek kendilerine Allah’dan rahmet diliyorum.  Geride kalan çocuğa Devlet olarak sahip çıkmanın vicdani bir sorumluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum." dedi. 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da başsağlığı mesajı yayınladı. "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı ve metanet dilerim" diyen Uluçay, "Dileğim bu kötü hadiselerin bir kez daha yaşanmamasıdır. Hepimizin başı sağolsun" ifadesini kullandı. 

Başbakan Ersin Tatar, yayaınladığı başsağlığı mesajında, "Aynı aileden 4 kardeşimizin denizde boğularak ölmelerini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine , sevenlerine ve Halkımıza başsağlığı diliyorum. ,Hepimizi acıya boğan bu olay vesilesiyle vatandaşlarımızı denize girerken dikkatli davranmaya ve uyarılara kulak vermeye davet ediyorum." dedi. 

Kurtarma çalışmaları sırasında askeri yetkililerle de temasa geçtiklerini açıklayan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, sosyal medyadan başsağlığı diledi. Özersay "iki helikopterbölgede denizdeki son cenazeyi de tespit etti. Büyük acı, hepimizin başı sağolsun" ifadesini kullandı. 

Bugün saat, 18.30 sıralarında Kaplıca - Yedikonuk arasında Tulumba mevkiinde, yüzmek için denize giren Büyükkonuk sakinlerinden Ramazan Katırcı (E-48), Filiz Katırcı (K-40), Merve Katırcı (K-18) denizin aşırı dalgalı oluşundan dolayı boğulmuş, Barış Katırcı (E-12) ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak ambulans ile hastaneye sevk edilmişti.  Denizde kaybolan Mert Katırcı'yı  (E-13) bulmak içinse arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. 

(FG)

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