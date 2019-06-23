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Cammu Keşmir'de çatışma

Cammu Keşmir'de çatışma

23 Haziran 2019 Pazar 08:12
Cammu Keşmir'de çatışma

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi öldü.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, bir emniyet yetkilisi, direnişçilerle ilgili alınan ihbar üzerine güvenlik güçlerinin, Shopian bölgesinde arama operasyonu başlattığını belirtti..Yetkili, operasyon sırasında güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin öldüğünü açıkladı.

Çatışmanın ardından direnişçilere ait silah ve mühimmat ele geçirildiğini ifade eden polis, halka, bomba imha ekipleri tarafından tamamen temizlenmedikçe çatışma bölgesinden uzak durması uyarısında bulundu.

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KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hâkim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Son Güncelleme: 23.06.2019 11:23
Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir çatışma
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