Çamlıbel’de elektrik kesintisi olacak

Çamlıbel’de yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Çamlıbel’de Askeri Kantin ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.