Çamlıbel’de yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Çamlıbel’de elektrik kesintisi olacak
Çamlıbel’de yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
Çamlıbel’de yarın yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Çamlıbel’de Askeri Kantin ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.