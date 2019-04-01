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Çamlıbel’de Ay. Pandelimona Manastırı’nın çalınan çanı bulundu

Çamlıbel’de Ay. Pandelimona Manastırı’nın çalınan çanı bulundu

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:24
Çamlıbel’de Ay. Pandelimona Manastırı’nın çalınan çanı bulundu

Çamlıbel’deki Ay. Pandelimona Manastırı’nın çalınan çanının bulunduğu ve üç kişinin tutuklandığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı açıklamasında, “11.10-03.11.2018 tarihleri arasında, Çamlıbel'de bulunan Ay. Pandelimona Manastırı’nın kulesinde asılı bulunan iki çandan birinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada, bugün polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu söz konusu çan Gayretköy’de bir ağıl içerisinde bulunarak emare olarak alındı. Meselede zanlı olarak görülen S.Ü.(E-22), İ.A. (E-34) ve R.S. (E-51) tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir” denildi.
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
Ay Pandelimona çanı
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