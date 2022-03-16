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“Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri” Pazar günü açılacak

AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI TATAR TARAFINDAN YAPILACAK

16 Mart 2022 Çarşamba 10:15
“Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri” Pazar günü açılacak


AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI TATAR TARAFINDAN YAPILACAK
Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (Çam-Sev), TİKA Lefkoşa Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri’nin açılışının Pazar günü yapılacağını açıkladı. Dernek, açılışın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılacağını bildirdi.
Çam-Sev Yönetim Kurulu ve Organize Komitesi imzasıyla yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Mart’ta açılışı yapılamayan Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri, Pazar günü saat 11.30’da Cumhurbaşkanı Tatar tarafından açılacak.

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Açılışta konuşmaların yanı sıra Lapta Belediyesi Halk Dansları ekibinin folklor gösterisi, Berk Çomunoğlu ve arkadaşlarının müzik dinletisi de yer alacak. Ayrıca gavcar mantar pilavı ikramı yapılacak.
Tüm halkın davetli olduğu açılışta, ürün satışları saat 09.00’dan itibaren başlayarak, gün boyu devam edecek.
Açılışın ardından her Pazar günü Çamlıbel Yerli Ürün Pazarı Lapta Belediyesi’nin kontrolünde devam edecek.
 

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Son Güncelleme: 16.03.2022 11:00
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