Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi
Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı, 20 Mart Pazar gününe ertelendi.
Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi
Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı, 20 Mart Pazar gününe ertelendi.
05 Mart 2022 Cumartesi 11:15
Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği’nden (ÇAMSEV ) yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan açılışın olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart tarihine ertelendiği duyuruldu.
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