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Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi

Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı, 20 Mart Pazar gününe ertelendi. 

05 Mart 2022 Cumartesi 11:15
Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi

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Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği’nden (ÇAMSEV ) yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan açılışın olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart tarihine ertelendiği duyuruldu. 
 

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Son Güncelleme: 05.03.2022 12:07
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