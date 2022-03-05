Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar Yeri açılışı ertelendi

Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği’nden (ÇAMSEV ) yapılan açıklamada, yarın yapılması planlanan açılışın olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart tarihine ertelendiği duyuruldu.