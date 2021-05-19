Camilerden 19 Mayıs'a özel

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919’un, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde Milli Mücadeleyi başlattığı, tarihimizde dönüm noktası olan önemli bir gün olduğunu hatırlattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm camilerden, isteyen vatandaşların da bulundukları yerlerden iştirak edebileceği İstiklal Marşı okunacağını bildiren Atalay, halkın bayramını kutladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitleri saygıyla yad etti.