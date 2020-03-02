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Camilerde “Bahar Kalkanı Harekatı“ için dua edildi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde sabah namazının ardından dua edildi.

Camilerde “Bahar Kalkanı Harekatı“ için dua edildi

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde sabah namazının ardından dua edildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 07:58
Camilerde “Bahar Kalkanı Harekatı“ için dua edildi
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KKTC Din İşleri Başkanlığı kararıyla, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere manevi destek ve harekatın başarıyla sonuçlanması amacıyla ülke genelindeki tüm camilerde Fetih suresi okundu ve dua edildi.
Camilerde Türklerin yanı sıra yabancı Müslümanlar da Mehmetçik için dua etti.

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Mehmetçiklere manevi destek için sabah namazına müteakip Fetih suresi ve dualar okunmaya devam edecek. 

 

Son Güncelleme: 02.03.2020 11:04
Anahtar Kelimeler:
Bahar Kalkanı Harekatı Için Dua
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