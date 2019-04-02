banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93824
ALTIN
233.244
DOLAR
5.6217
STERLİN
7.3328
EURO
6.2888
Çan hırsızları 3 gün poliste tutuklu kalacak
ÇAMLIBEL'DE ÇAN HIRSIZLIĞI
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Taksici üç gün daha tutuklu kalacak
TAKSİCİ ÜÇ GÜN DAHA TUTUKLU...
Çocuğu taciz etti
ÇOCUĞU TACİZ ETTİ
banner307

Camgöz: “Her iki erkekten birinin ve her iki kadından birinin yaşamı boyunca bir kanser türüne yakalanması bekleniyor”

Camgöz: “Her iki erkekten birinin ve her iki kadından birinin yaşamı boyunca bir kanser türüne yakalanması bekleniyor”

02 Nisan 2019 Salı 12:45
Camgöz: “Her iki erkekten birinin ve her iki kadından birinin yaşamı boyunca bir kanser türüne yakalanması bekleniyor”

KAV BAŞKANI CAMGÖZ “KANSER FARKINDALIK HAFTASI” DOLAYISIYLA AÇIKLAMA YAPTI
 

“KIBRIS’TA BÜYÜK BİR KANSER PROBLEMİ YOKTUR... KKTC’DEKİ KANSER SIKLIĞI AVRUPA’NIN GERİ KALANI İLE BENZER”
 

“ÖNEMLİ OLAN KANSERİ ERKEN TANIMAK VE TIP YOLUYLA HASTALIKLA BAŞA ÇIKMAK”

Kanser Araştırma Vakfı (KAV) Başkanı, Kanser Biyolojisi Profesörü Mustafa Camgöz, kanserin modern yaşamın büyük bir parçası olduğunu kaydederek “her iki erkekten birinin ve her iki kadından birinin yaşamı boyunca bir kanser türüne yakalanmasının beklendiğini” belirtti.
Kanser Farkındalık Haftası dolayısıyla yazılı açıklama yapan Camgöz, “Kıbrıs’ta büyük bir kanser problemi yoktur. Biz ve başkaları birbirinden bağımsız birkaç çalışmada KKTC’deki kanser sıklığının Avrupa’nın geri kalanı ile benzer olduğunu gösterdik” ifadelerini kullandı.
“ÖNEMLİ OLAN ERKEN TANI”
Camgöz şöyle devam etti:
“Neden ben diye sorma! Bu soruyu cevaplamak, sigara içmek veya asbest ile akciğer kanseri ilişkisindeki gibi belirli bir neden olmadığı sürece mümkün olmayabilir. Şansın da önemli bir rol oynadığı artık genel olarak kabul edilmektedir. Örneğin İngiltere’de sigara içmeyen kadınlar arasında artan bir akciğer kanseri eğilimi görülmektedir ve bunun nedenini kimse bilmemektedir. Önemli olan kanseri mümkün olduğunca erken tanımak ve de klinik ve tamamlayıcı (alternatif değil) tıp ile onunla başa çıkmaktır.
Epigenetik: Bu fenomen, genomumuzun yaklaşık yüzde 99’unun sadece yüzde 1 olan kodlanan genlerin anlatımını/aktivitesini düzenlemekte ilişkili olduğu gerçeğini açıklar. Normal beden işlevlerini kontrol eden genler bunlardır ve bunların normal dışı anlatımı (ekspresyonu) kanser dahil olmak üzere hastalıklara neden olur. İyi haber şudur ki epigenetik, beslenme ve yaşam şekline karşı tepki vererek herhangi bir bozuk gen anlatımını normalleştirir. Bu, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Dolaysıyla, tamamlayıcı tıp önemlidir ve klinik onkoloji ile birlikte en iyi sonuç için kanserin ‘entegre’ yönetimini sağlar.”
Kök hücrelerin değişme ve başka bir hücreye dönüşme özelliğine sahip olduğunu belirten Camgöz, “Bu çoğu zaman gelişimin erken safhalarında gerçekleşir. Örneğin yumurta ve spermden vücudun tüm hücrelerini, sinir, kas, sindirim sistemi vb. oluşturabiliriz. Kanser hücrelerinde de kök hücre benzerlikleri vardır. Bu da karakterlerinin ani bir şekilde değişebileceği anlamına gelir. Bir terapiye karşı tepki sırasında da bu olur. Dolayısıyla, birçok kanser ilacı ilk başta işe yarasa da tedaviye karşı resistansa sıklıkla rastlanır. Bu nedenle hastalık gidişatını takip etmek çok önemlidir ve en iyi/en uzun süreli etkili tedaviyi elde etmek için gerekli düzenlemeleri yapmak gereklidir” ifadelerini kullandı.
Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, saydığı prensipler öncülüğünde ve doğru destek sayesinde kanserle daha güvenli ve etkili bir şekilde savaşılabileceğini vurguladı.
 

Son Güncelleme: 02.04.2019 16:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Milletvekili Çavuşoğlu Hükümeti Eleştirdi
Ubp Milletvekili Çavuşoğlu Hükümeti Eleştirdi
Eşit Hak Ve Adalet Sendikası, Kthy Çalışanlarının Alacaklarını Hatırlattı
Eşit Hak Ve Adalet Sendikası, Kthy Çalışanlarının Alacaklarını Hatırlattı
Benli: “alt Ve Üst Geçit Projemizde Yeniden Çalışmaya Başlıyoruz”
Benli: “alt Ve Üst Geçit Projemizde Yeniden Çalışmaya Başlıyoruz”
Tatar: “turizmde Yangın Var”
Tatar: “turizmde Yangın Var”
Girne’de Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Girne’de Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Lefkoşa’da Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Lefkoşa’da Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Organik Tarım Birimi Geçitkale’de Bilgilendirme Toplantısı Düzenleyecek
Organik Tarım Birimi Geçitkale’de Bilgilendirme Toplantısı Düzenleyecek
Meclis'te Eğitim, Tarım Ve Üniversiteler Konuşuldu
Meclis'te Eğitim, Tarım Ve Üniversiteler Konuşuldu
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Lapta Huzurevi’ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Eşi Lapta Huzurevi’ni Ziyaret Etti
Eşi Tuncay Çağatay ve oğlu Erek Çağatay, Mustafa Çağatay'ı anlattı
Eşi Tuncay Çağatay ve oğlu Erek Çağatay, Mustafa Çağatay'ı anlattı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim