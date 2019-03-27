UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında Sağlık Bakanlığı ve Bakan Filiz Besim’i eleştirdi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Çaluda, “Sayın Besim, devlet kasasına girmeyen paraların hesabını kim verecek?” diye sordu.



Çaluda: “Sayın Besim, devlet kasasına girmeyen paraların hesabını kim verecek?”

Sağlık Bakanlığı’nın sağlıkdaki dönüşüm konusunda sınıfta kaldığını vurgulayan UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Yargıtay’ın Sağlık Bakanlığı aleyhine verdiği kamu hekimlerinin yasa dışı 2’ci iş yapmasının engellenmesine yönelik Mandamus emrine uymadığını vurguladı.

Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre devlet hekimlerinin özel hastanelerde günlük baktıkları hastalar için makbuz kesilmesi gerektiğini ve bu makbuzların toplam tutarlarının da aynı gün içinde Maliye’ye yatırılması gerektiğine dikkat çeken Çaluda, bu güne kadar herhangi bir kamu hekiminin özelde baktığı hastalar için makbuz kesilmediğini öğrendiklerini söyledi. “Devlet kasasına girmesi gereken ve girmeyen paraların hesabını kim verecek?” diye soran Çaluda, eğer makbuz kesiliyor ve paralar da maliyenin kasasına giriyorsa makbuzların ve yatırım dekontlarının kamuoyu ile paylaşılmasını istedi.

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta olduğuna işaret eden Çaluda, sağlıkta gelinen noktanın halkın ihtiyaçlarını karşılama noktasından çok uzakta olduğunu söyledi.

Ana muhalefet partisi milletvekili olarak her hafta bir bakanlığın icraatlarını, bakanların söz verip de yapmadığı konuları incelediğini ve meclis kürsüsünden de gerçekleri halk ile paylaştığını dile getiren Aytaç Çaluda, hükümetin 4 mensubu dışında Sağlık Bakanı Filiz Besim de dahil hiç bir bakanın mecliste olmamasının halka karşı büyük bir hakaret olduğunu vurguladı.

Sorularını belgelere ve yapılan açıklamalara dayandıran Aytaç Çaluda’nın Sağlık Bakanı Besim’e yönelttiği sorular şöyle:

Varan 1

Yargıtay’ın Sağlık Bakanlığı aleyhine verdiği kamu hekimlerinin yasa dışı 2’ci iş yapmasının engellenmesine yönelik Mandamus emrine uymadığınızı serbest çalışan hekimler birliğinin yaptığı açıklamalarda görüyoruz. Bu emre neden uymuyorsunuz?

https://www.yeniduzen.com/serbest-hekimlerden-saglik-bakanina-acik-mektup-99385h.htm

Varan2

5 Temmuz 2018 tarihinde basında yer alan açıklamanızda Genel Sağlık Sigortası uygulamasına geçmeden önce daha uygulanabilir olduğunu idea ettiğiniz “Hastalık fonu’ adı altında toplanan paraların bir şekilde hastalara verimesi gerektiğini söylemiştiniz.

Bu konuda örnek de vererek, herhangi bir sosyal sigorta hastası 500 TL’lik bir MR’ı herhangi bir merkezde çektiğinde Devletin bunun 300 TL’sini karşılayacak demiştiniz. Bu uygulamaya başladınız mı?

Ayrıca insanımıza hastane ve hekim seçme hakkını verecek esas yasa olan Genel Sağlık Sigortası yasasından vaz mı geçtiniz?

https://www.gundemkibris.com/kibris/besim-genel-saglik-sigortasi-icin-yilda-1-milyar-tlye-h255039.html

Varan3

Ağustos 2017 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü’ne göre devlet hekimlerinin özel hastanelerde günlük baktıkları hastalar için makbuz kesilmesi ve bu makbuzların toplam tutarlarının da aynı gün içinde Maliye’ye yatırılması gerekiyor. Yaptığımız araştırmada bu güne kadar herhangi bir kamu hekiminin özelde baktığı hastalar için makbuz kesdiği sonucuna rastlayamadık. Bu güne kadar özelde bakılan hastalar için herhangi bir makbuz kesildi mi? Ve Maliye’ye de bu paralar yatırıldı mı? Eğer makbuz kesiliyor ve paralar da maliyenin kasasına yatırılmış ise bunları kamuoyu ile paylaşmanızı bekliyoruz.

Varan4

İnsan hakkı diyerek kürtajı 14 haftaya çıkarmak için büyük bir çaba içinde olduğunuzu görüyoruz. Ülkemizdeki bütün insanları ilgilendiren ve geçmiş hükümet döneminde hazırlıkları tamamlanarak sizin de 14 Şubat 2018 tarihinde basına yaptığınız açıklamada imzalayıp Bakanlar Kurulu’na gönderdim dediğiniz hasta hakları yasasından vaz mı geçtiniz?

https://www.kibrisadahaber.com/hasta-haklari-yasa-tasarisi-yeniden-bakanlar-kurulunda-131120h.htm

Varan 5

4- 25 Ekim 2018 tarihinde basına yaptığınız açıklamada Sağlıkta ciddi bir dönüşüm yapacağız' diyerek ülkemizde çok iyi bir internet ve dijital ağ kuracağınızı ve sağlıkta ciddi bir dönüşüm yapacağızızı söylemiştiniz. Dönüşüm yapmaktan vaz mı geçtiniz?

https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-saglik-bakani-besim-saglikta-ciddi-bir-donusum-yapacagiz-11-681-78947.html

Varan 6

Göz hastalıkları ile ilgili sevklere yapılan ödemelerin fazla olduğunu öne sürdünüz ve yurt dışından hekim getirerek ameliyatları devlet hastaneside yaptırmaya başladınız. Söz konusu göz ameliyatlarında kullanılan sarf malzemelerin ihalesine baktığımızda bu malzemelere piyasanın çok üzerinde paralar ödendiğini görüyoruz. Böyle bir ödeme yaparak devleti sevklerden daha fazla para ödemeye mahkum etmenizin farkındamısınız?



Varan 7

21 Mayıs 2018 tarihinde Yeniz Düzen Gazetesine yaptığınız açıklamada “Hükümet Lefkoşa’ya yeni bir devlet hastanesi yapma kararlılığındadır” demiştiniz. Hükümet bu hararlılığından vaz mı geçti?.

https://www.yeniduzen.com/saglik-bakani-filiz-besim-yeni-bir-hastane-icin-kararliyiz-102572h.htm



Varan 8

Kıbrıs Türk Tabiplerİ Birliği Başkanı olarak 18 Mayıs 2016 tarihinde dönemin UBP’li Çalışma Bakanını ziyaretinizde basına yaptığınız açıklamada, 25/2008 sayılı İş Sağlığı ve İşyeri Güvenliği Yasası’nda işyeri hekimliği maddesinin yer almasına karşın bu konuda adım atılmadığı konusunda şikayette bulunmuştunuz. Sağlık Bakanı olarak işyerlerinde onlarca ölümün yaşanmasına rağmen siz bu konu herhengi bir adım attınız mı?

https://www.kibrispostasi.com/mobile/index.php?news_id=191047



Varan 9

Çoğu sağlık ocağında hekim eksikliği yaşanıyor. Merkezlerde belli branşlarda hekim fazlalığı bulunmasına rağmen siz neden hekimleri rotasyona koyarak insanımızın kendi bölgelerinde ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamıyorsunuz?



Varan 10

Verdiginiz sponsorlu facebook reklamlarında kamu sağlık kuruluşlarında poliklinik hizmetlerininin yasal olarak 14:30’a kadar yapıldığını duyurdunuz. Bunun gerçekteki uygulamaları ile ilgili denetim yapıyormusunuz?

Varan 11

Saglk kuruluşlarını yasanın emrettiği şekilde denetliyormusunuz? Denetliyorsanız neden bu denetim sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıyorsunuz?

