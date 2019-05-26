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Çaluda, DAÜ’de açılan müdürlük münhalini eleştirdi

Çaluda, DAÜ’de açılan müdürlük münhalini eleştirdi

26 Mayıs 2019 Pazar 09:55
Çaluda, DAÜ’de açılan müdürlük münhalini eleştirdi

“İŞ BARIŞINI VE İÇ HUZURU BOZACAK BU DAVRANIŞLARDAN VAZGEÇİLMESİNİ TAVSİYE EDERİZ, EMEKÇİ DAÜ AİLESİNİN HAKLI DAVALARINDA YANLARINDAYIZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Başkanı Ahmet Çaluda, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde VYK kararı ile 7 Şubat tarihinde alınan müdürlük münhalleri kararının düşündürücü bir şekilde karar tarihinden 3 ay sonra sadece bir günlük münhalle  işleme  konulmasını  eleştirdi. 

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Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, 4’lü koalisyon hükümetinin düşmesinden hemen sonra alelacele birilerini müdür atamak için düğmeye basıldığını savunarak,  iş barışını ve iç huzuru bozacak bu davranışlardan vazgeçilmesini tavsiye etti, emekçi DAÜ ailesinin haklı davalarında yanlarında olduklarını ve gerekenin yapılacağını bildirdi. 

İşleme konulma zamanı ve tartışmalar dikkate alındığında şeffaf ve demokratik bir münhal olmayacağını savunan Çaluda, bu duruma kesinlikle müdahale edilmesi gerektiğini vurguladı. 

Çaluda, “Daha önceki görevlendirmeler ve vekaletler için yapılan haksızlıklar, yaşanan tartışmalar ve özellikle yönetsel personelin maaş katsayısı gasp girişimi ile ilgili hukuki süreçler devam ederken, DAÜ yine bir krizle gündeme geliyor” dedi. 

Son Güncelleme: 26.05.2019 13:20
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