Çalıştığı marketten para çaldı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, zanlının kasiyer olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren lemar isimli süpermarketten 138 TL çaldığını söyledi.
Mahkeme talebi kabul etti.
Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten 138 TL çalan G.A. (K-36) şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, zanlının kasiyer olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren lemar isimli süpermarketten 138 TL çaldığını söyledi.
Mahkeme talebi kabul etti.