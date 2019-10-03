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Çalıştığı marketten para çaldı
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Çalıştığı marketten para çaldı

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten 138 TL çalan G.A. (K-36) şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Çalıştığı marketten para çaldı

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten 138 TL çalan G.A. (K-36) şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 19:16
Çalıştığı marketten para çaldı

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, zanlının kasiyer olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren lemar isimli süpermarketten 138 TL çaldığını söyledi.

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Polis, zanlının söz konusu parayı müşteriden hesap aldıktan sonra satış fişlerini iptal ederek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri, aranan emare olduğunu ifade ederek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Anahtar Kelimeler:
Lemar Kasiyer Hırsızlık
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