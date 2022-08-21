banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı
2 kişi tutuklandı
Mağusada hırsızlık!
Mağusada hırsızlık!
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday...
Kimlik kartı harçları arttı
Kimlik kartı harçları arttı
Kayıp aranıyor!
Kayıp aranıyor!
banner404

Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı

21 Ağustos 2022 Pazar 09:30
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden bir inşatta çalışan Uğur Gün (E-42) ve E.Ö.(E-57), hatalı yapılmış olan oda bölmesi duvarını hilti (Kango) ile yıkım yaptıkları sırada duvarın Uğur Gün’ün üzerine yıkılması sonucu konu şahıs ağır şekilde yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün yaşanan olay sonucu yaralanan Uğur Gün kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde gözetim altına alındıYürütülen ileri soruşturmada olayda ihmali görülen M.K. (E-47) ve E.Ö. (E-57) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

banner360
Son Güncelleme: 21.08.2022 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”
Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı
Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı
Mağusada hırsızlık!
Mağusada hırsızlık!
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım
Cem Dana UBP'nin Gazimağusa'da aday adayıyım
Kimlik kartı harçları arttı
Kimlik kartı harçları arttı
Halkın içinden halk adamı
Halkın içinden halk adamı
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor
UBP Gönyeli’de güçlü bir aday ile seçime gidiyor
Gazimağusa'da lağım suları yollara taşmaya devam ediyor
Gazimağusa'da lağım suları yollara taşmaya devam ediyor
Pazar günlerinin vazgeçilmez mekanı Kilitkaya Altıparmak restoran
Pazar günlerinin vazgeçilmez mekanı Kilitkaya Altıparmak restoran
Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu
Polis, telefonla dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim