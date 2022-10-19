Çalışmayan aydınlatma direkleri sürücülere zor anlar yaşatıyor!

Araç sürücüleri, karanlık yollarda zor anlar yaşıyor. Aydınlatma direklerinin olmadığı yolların fazlalığı dikkat çekerken, aydınlatma direkleri bulunan yerlerde ise direklerin çalışmamaları tepki çekiyor.

KIB-TEK’E DEVREDİLMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI; AMA HAYATA GEÇMEDİ

Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre, Karayolları Dairesi’nin sorumluluğu altında bulunan aydınlatma direklerinin sorun yaşaması halinde Karayolları Dairesi’nde müdahale edecek teknik eleman bulunmuyor.

Eski bayındırlık ve ulaştırma bakanlarından Resmiye Canaltay döneminde, aydınlatma direklerinin bakımı için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ile anlaşıldığı; ama hayata geçmediği de öğrenildi.

Kaynak: Kıbrıs Postası