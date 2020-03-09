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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kalkması İçin Mücadele Sonuna Kadar Sürüdürülecektir”

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alınan tüm tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin ülkede hâlâ yaşanan acı bir gerçek olarak devam ettiğini belirterek,  Girne’de Elif Lort’a karşı işlenen cinayeti kınadı, başta Elif Lort’un ailesi olmak üzere bu acıyı paylaşan tüm halka başsağlığı diledi.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kalkması İçin Mücadele Sonuna Kadar Sürüdürülecektir”

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alınan tüm tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin ülkede hâlâ yaşanan acı bir gerçek olarak devam ettiğini belirterek,  Girne’de Elif Lort’a karşı işlenen cinayeti kınadı, başta Elif Lort’un ailesi olmak üzere bu acıyı paylaşan tüm halka başsağlığı diledi.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:42
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kalkması İçin Mücadele Sonuna Kadar Sürüdürülecektir”
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Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alınan tüm tedbirlere rağmen kadına yönelik şiddetin ülkede hâlâ yaşanan acı bir gerçek olarak devam ettiğini belirterek,  Girne’de Elif Lort’a karşı işlenen cinayeti kınadı, başta Elif Lort’un ailesi olmak üzere bu acıyı paylaşan tüm halka başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, tarih boyunca var olan bu sorunun günümüzde büyük mücadelelere rağmen, insanlığın kanayan bir yarası olmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

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“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ilgili kurumlarla sıkı bir iş birliği içerisinde mücadelemizi sürdürmemize rağmen, bu süreçte maalesef böyle üzücü olayların yaşandığını ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilemediğini görüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son 1 yıldır Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi, Lefkoşa Türk Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, SOS Çocuk Köyü ve Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte oluşturulan Şiddet Önleme Mekanizması ile kadına yönelik şiddete karşı alınması gereken bütün tedbirleri araştırmakta, uygulamaya koymak için de var gücüyle çalışmaktadır. 

Bakanlık olarak, kadına yönelik şiddet sorununun ortadan kalkması için sonuna kadar mücadelenin sürdürüleceğinin bilinmesini istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak Girne’de Elif Lort’a karşı işlenen cinayeti şiddetler kınıyor, başta Elif Lort’un ailesi olmak üzere bu acıyı paylaşan tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

(RU/ÖK)


 

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