Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: “cep Telefonlarına Gelen Mesajlara İtibar Etmeyin”

BAKANLIK, VATANDAŞLARA MESAJ GÖNDERMEDİKLERİ UYARISINDA BULUNDU

Lefkoşa, 3 Eylül 20 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “Devletimizden 1000 TL pandemi sosyal destek başvurusu için indir, kur, yükle” şeklinde vatandaşların cep telefonlarına gelen kısa mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşların pandemi ödemelerine başvuru ile ilgili farklı telefon numaralarından kısa mesaj geldiğinin bakanlığa ihbar ettiği ancak söz konusu kısa mesajların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı vurgulandı.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:“Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur."(AK/GÜL)