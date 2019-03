Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası Dolayısıyla Mesaj Yayınladı

ÇELER: “ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI OLARAK ÖNCELİĞİMİZ; ÖLÜMÜ BEKLEYEN MUTSUZ YAŞLILAR DEĞİL, BAĞIMSIZ MUTLU ÜRETKEN YAŞLILARIN TOPLUMDA GÜVEN VE İTİBAR İÇİNDE YAŞAYABİLMELERİ ADINA EN İYİ İMKANLARI YARATMAKTIR”

Lefkoşa, 17 Mart 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önceliklerinin; ölümü bekleyen mutsuz yaşlılar değil, “bağımsız mutlu üretken yaşlıların toplumda güven ve itibar içinde yaşayabilmeleri adına en iyi imkanları yaratmak” olduğunu vurguladı.

Çeler, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanana Yaşlılar Haftası’nın, toplumu bugünlere ulaştıran büyüklerin saygınlıklarının korunması, karşılaştıkları sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının aranması, kamuoyunun konuyla ilgi, duyarlılık ve katılımlarının sağlanması açısından önemli bir hafta olduğunu kaydetti.

Çeler mesajında şunları kaydetti:

“Ülkemizde her yıl Yaşlılar Haftası kapsamında, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenmekte, bu etkinliklerle yaşlılara gösterilen saygı, sevgi ve ilginin; özel haftalar ve günlerle sınırlı kalmaması, yaşam boyunca sürmesi gerektiği mesajı kamuoyuna verilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli demeden; doğumdan ölüme kadar, insan yaşamının her evresinde, merkezine insanı koyan ve insanın yanında olmak için hizmet veren bir bakanlıktır.

Ülkemizde yaşlılık ile ilgili istatistiklere bakıldığında ; yaşlılık oranı 2015 yılında %7.72 iken, 2016 yılında %8.84’ e, 2017 yılında ise %8.94’e yükselmiştir. Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun hızla artmasıyla, ülkemizde huzurevi ve bakımevi hizmeti verecek olan kurumlara ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır.

Ailelerinin yanında çeşitli nedenlerle yaşamını sürdüremeyen yaşlılarımızın bakıma muhtaç oldukları bir dönemde, ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabilmeleri ve hak ettikleri yaşam kalitesine sahip olabilmeleri için, Bakanlığımıza bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi aracılığı ile 60 yaş ve üzeri yaşlılara emeklilik maaşı verilirken, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 60 yaş üstü 1829 yaşlıya nakdi yardım verilmekte; Bakanlığımıza bağlı Lapta Huzurevi’nde ise 27 yaşlımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Devlet dışında, ülkemizde altı özel yaşlı bakım evi de yaşlılarımıza bakım hizmeti vermekte ve Bakanlığımız tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak önceliğimiz; ölümü bekleyen mutsuz yaşlılar değil, bağımsız mutlu üretken yaşlıların toplumda güven ve itibar içinde yaşayabilmeleri adına en iyi imkanları yaratmaktır.

Yaşlılarımıza yönelik bakım hizmetlerinin en çağdaş şekilde sunulabilmesi için tam donanımlı yeni bir Huzurevi’nin yapımı amacıyla Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası ile 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır. Yeni huzurevi binası, 2019 yılı sonuna kadar yarışma yoluyla belirlenerek yapımına başlanacaktır. Yeni huzurevi projesinde bireysel ve paylaşımlı odalardan oluşan bungalow tarzı yaşam evleri, yaşlılara yönelik aktivite bahçeleri ile yaşlıların hayvanlarla vakit geçireceği bir hayvan barınağının olması planlanmaktadır.

Yaşlılarımızın hayattan kopmayıp topluma entegre olmalarını sağlayacak ve 60 yaş üstü yetişkinlerin çeşitli spor,sanat ve kültür aktiviteleri ile sosyalleşmesine imkan tanıyacak gündüz yaşlı bakım merkezlerini hayata geçirmek önceliklerimiz arasındadır.

Ülkemizde son yıllarda özellikle yaşlı bakımı ile ilgili hizmet veren kişiler konusunda, üçüncü ülkelerden çalışma izinli gelen kişilere aşırı talep olduğu dikkate alınarak; hem profesyonel olarak hem de aile içinde yaşlılara bakım veren kişilerin eğitimlerini ev ve kurumlarda sağlanması ; hem de kendi işgücümüzün istihdamının desteklemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde "Hasta Refakatçisi Eğitim Programı hayata geçirilmiş, yaşlılarımıza hizmet verecek eğitimli KKTC vatandaşı hasta bakıcılarının yetiştirilmesi sağlanmıştır.

Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek, toplumda hak ettikleri yeri almalarını sağlamak tek başına sadece bizim değil, toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğu olmalıdır.

Bu vesileyle; bizleri bugünlere getiren ve geleceğe hazırlayan tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası’nı kutlayarak ellerinden öper; tüm yaşlılarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler temenni ederim.’’

(HÖ)