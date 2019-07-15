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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümünde, Türk Milletinin direnişine vurgu yaptı ve Demokrasi Şehitleri’ni rahmetle andı.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümünde, Türk Milletinin direnişine vurgu yaptı ve Demokrasi Şehitleri’ni rahmetle andı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu: “türk Milleti 15 Temmuz’da Demokrasiye Bağlılığını Göstermiştir”

Lefkoşa, 15 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümünde, Türk Milletinin direnişine vurgu yaptı ve Demokrasi Şehitleri’ni rahmetle andı.

Bakan Sucuoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi ve bu kalkışma karşısında tarihe geçecek ve takdir edilecek bir mücadele örneğine sahne olduğunu belirterek, TSK içerisinde yapılanmış FETÖ'cü grubun, 15 Temmuz gecesi harekete geçerek ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul merkezli kalkışması sonucu ne yazık ki Türkiye’nin 249 evladını şehit verdiğini anımsattı.

Bu darbe girişiminin Türk milletinin,  insanlığa örnek olacak direnişi ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğratıldığını ifade eden Sucuoğlu, gelinen noktada kanlı darbe girişiminin başarılı bir şekilde bastırıldığını, halkın gücü ve cesareti sayesinde önlendiğini söyledi.

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Bakan Sucuoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan darbe girişimi Türk Milletinin tarihe geçen direnişiyle engellenmiş oldu.

Kıbrıs Türk halkı  o gün de demokrasi yanlısı ve darbe karşıtı tavrını ortaya koymuş, Türk milletinin sonuna kadar yanında durmuştur. Türk milleti,  tankların, topların önüne kendini siper ederek günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, kendisinin kimsenin yıkamayacağını ispat etmiştir.  Darbe girişiminin üzerinden geçen 3. yıl da, Demokrasi Şehitleri’ni rahmetle anar, gazilerimize en derin saygılarımı sunarım.”

(AK/ŞEB)

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