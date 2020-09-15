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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Temsilcileri İle Görüştü

Lefkoşa, 15 Eylül 20 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği temsilcileriyle görüştü.

15 Eylül 2020 Salı 14:55
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Temsilcileri İle Görüştü
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Lefkoşa, 15 Eylül 20 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği temsilcileriyle görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, tüm dünyanın çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini, dar bir bütçe ve kısıtlı imkanlar çerçevesinde hükümet olarak ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti. 
Tüm sektörlerin yaşanan süreçten olumsuz etkilendiğini ancak turizm ve ulaştırma sektörünün büyük darbe yediğini söyleyen Sucuoğlu, toplu taşımacılık sektörünün sıkıntılarını Bakanlar Kurulu gündemine getireceğini ve konunu değerlendirileceğini ifade etti.
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Basın Sözcüsü Mehmet Özsezer, pandemiden dolayı sıkıntı yaşayan sektörlerin başında toplu ulaşım sektörünün geldiğine işaret ederek, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın ‘okullar açılacak’ açıklaması üzerine sektörün hazırlık yaptığını ancak okulların kapanmasıyla sektörün daha da büyük bir sıkıntı içine girdiğini söyledi. 

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Turizm sektöründe toplu taşımacılık yapanların sekiz aydır hiç iş yapmadığını belirten Özsezer, devletin hazırladığı destek paketlerinden işverenler olarak yararlanamadıklarını, bu desteklerin koşulsuz olarak kendilerine verilmesini talep etti. 
Gerek eğitim gerekse turizm sektörünün sıkıntı yaşaması nedeniyle kendilerinin batma noktasına geldiklerinin altını çizen Özsezer, taşımacılık sektöründe çalışan işverenlere Çalışma Bakanlığı tarafından verilen desteklerin koşulsuz sağlanması için Bakan Sucuoğlu’ndan destek istedi.
(GÖZ/GÜL)  FOTOĞRAFLI 
 

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