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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kamu Emekçileri Sendikası Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Buran Atakan başkanlığındaki Kamu Emekçileri Sendikası temsilcilerini kabul etti.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kamu Emekçileri Sendikası Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Buran Atakan başkanlığındaki Kamu Emekçileri Sendikası temsilcilerini kabul etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 11:10
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Kamu Emekçileri Sendikası Temsilcilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 30 Mayıs 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Buran Atakan başkanlığındaki Kamu Emekçileri Sendikası temsilcilerini kabul etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  eski KTHY çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve eksik ödemelerin tamamlanması için Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı.

ATAKAN

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Kamu Emekçileri Sendikası Başkanı Buran Atakan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun ülke genelinde en çok oyu alarak parlamentoya seçildiğini belirterek, Çalışma Bakanlığı görevinde başarılı olacağını ifade ettiği Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi.

Çalışma Bakanlığının, çalışma hayatı koşullarını düzenleyen, özel sektör ve kamu sektörü olmak üzere tüm çalışanların  adil bir şekilde çalışma hayatlarına devam etmeleri açısından  sorumluluk taşıyan  önemli bir bakanlık olduğunu kaydeden Atakan, Sucuoğlu’nun bir hekim olarak  çalışma yaşamındaki denetimlere de gereken  özeni  göstereceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanları olarak davalarının 9 yıldır devam ettiğini ifade eden Atakan, KTHY çalışanlarının haklarına sahip çıkılması hususunda çalışma hayatından sorumlu Bakan olarak Sucuoğlu’ndan destek istedi. 

KTHY Yasasının Ulusal Birlik Partisi döneminde çıkarıldığını ve çalışanların rahatlatıldığını kaydeden Atakan, çalışanların geriye kalan mağduriyetlerinin  de ortadan kaldırılması için  Sucuoğlu’ndan gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep etti.
(HUR/YIL)     FOTOĞRAFLI
 

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