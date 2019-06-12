Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu Hekimleri Kabulünde, Genel Sağlık Sigortası’nın “olmazsa Olmaz” Olduğunu Vurguladı

SUCUOĞLU: “BU YASA TASARISINI GEÇİRMEK EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ. EKONOMİK PROGRAMDAKİ EN ÖNEMLİ MADDELERDEN BİRİ DE BU… BİZİM BAKANLIKLA İLGİLİ BACAĞI HIZLI ŞEKİLDE ÇALIŞMA VE BİTİRME KARARI ALDIK”

“KISA SÜRE İÇİNDE ANKARA’YA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. BU VE BUNA BENZER PROJELERİ TÜRKİYE’DEKİ İLGİLİ BAKANLIKLA KONUŞUP, TARTIŞACAĞIZ”

GARDİYANOĞLU: “SAYIN SUCUOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNEMİNDE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KONUSUNDA ÇOK ÇALIŞTI, NERDEYSE YOLUN YARISINI GEÇTİ. ŞİMDİ AKSAYAN AYAĞIN DA HAYATA GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Lefkoşa, 12 Haziran 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın olmazsa olmazları olduğunu kaydederek, “Tasarıyı geçirmek en önemli hedeflerimizden biri. Ekonomik programdaki en önemli maddelerden biri de bu. Bizim bakanlıkla ilgili bacağı hızlı şekilde çalışma ve bitirme kararı aldık” dedi.

Kısa süre içinde Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştireceklerini açıklayan Sucuoğlu, “Bu ve buna benzer projelerimizi Türkiye’deki ilgili bakanlıkla konuşup, tartışacağız” şeklinde konuştu.

Bakan Sucuoğlu, bugün Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Özel Hastaneler Birliği yönetimini kabul etti. Kabulde, sağlıkla ilgili yasalar ve bu konuda yapılması gerekenler konuşuldu.

SUCUOĞLU

Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı döneminde Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı’nı belli bir noktaya getirdiklerini anımsatarak, “Maalesef, bu yasa tasarısı son 15 ayda rafa kaldırıldı” dedi.

Bakanlık müdürleri ve müsteşarla yaptıkları toplantıya işaret eden Sucuoğlu, “Genel Sağlık Sigortası olmazsa olmazımız. Tasarıyı geçirmek en önemli hedeflerimizden biri. Ekonomik programdaki en önemli maddelerden biri de bu. Bizim bakanlıkla ilgili bacağı hızlı şekilde çalışma ve bitirme kararı aldık” şeklinde konuştu.

ANKARA’YA ZİYARET OLACAK

Kısa süre içinde Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceklerini de belirten Bakan Sucuoğlu, “Bu ve buna benzer projelerimizi Türkiye’deki ilgili bakanlıkla konuşup, tartışacağız” dedi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği gibi paydaşların da çalışmada yer alacağını kaydeden Faiz Sucuoğlu, “İnşallah, ortak paydada buluşarak hedefe ulaşacağız” şeklinde konuştu.



“ESAS TÖKEZLEME ORADA OLDU”Sağlık Bakanlığı döneminde hazırlanan, Cumhuriyet Meclisi’nden oy birliğiyle geçen ancak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen ve eşitliğe aykırı bulunan Döner Sermaye Yasa Tasarı’na da işaret eden Sucuoğlu, “Sanırım esas tökezleme orada oldu” dedi.Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın da bu konularda yapması gerekenler olduğunu belirterek, çalışmaların paralel şeklinde yürütüleceğini söyledi.Hem sağlığı hem de kendi bakanlıklarını ilgilendiren konular da olduğunu kaydeden Sucuoğlu, sorunları yasalar çerçevesinde çözmeye çalışacaklarını kaydetti.GARDİYANOĞLUKabulde heyet adına söz alan Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, Sucuoğlu’nun bu göreve atanmasına memnun olduklarını belirtti.Gardiyanoğlu, şunları söyledi:“Hükümet programlarında yer alan ama uygulamaya geçirilemeyen Genel Sağlık Sigortası’nın aksayan bacağının Çalışma Bakanlığı olduğu ifade ediliyor. Sayın Sucuoğlu Sağlık Bakanlığı döneminde bu konuda çok çalıştı, nerdeyse yolun yarısını geçti. Şimdi o aksayan ayağın, ülkenin olanakları çerçevesinde, kısmi bile olsa, hayata geçirilebileceğini düşünüyoruz. Sağlık sistemi, ilk kez bir çalışma bakanı önderliğinde belki de bundan önceki dönemlerde olmadığı kadar reforma kavuşacak.”Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, başarı dilediği bakana, bundan sonraki süreç için de destek belirtti.(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLIHaber: Rahme Çiftçioğlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl