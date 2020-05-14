Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Eczacılığın Sağlık Sisteminin Ayrılmaz Bir Parçası Olduğunu Vurguladı

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu eczacılığın, toplumun ihtiyacı olan sağlık hizmetlerinin kaliteli olarak sunulması açısından sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, halkın eczacılık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini temin etmeyi ve bu hizmetlerin kesintisiz olarak verilebilmesini sağlayan eczacıların, toplumda bilinçli ilaç kullanımının sağlanmasında sağlık danışmanı görevi de yaptığını belirtti.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

“14 Mayıs Eczacılık Günü; toplum sağlığı açısından son derece kutsal bir görevi ifa eden eczacılarımızın önemini idrak etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığımız gündür.

Yaşadığımız Pandemi (Covid-19) sürecinde de çok önemli görevler üstlenen eczacılarımız, pandemi sürecinde olumlu sonuçlar alabilmemizde de ciddi katkılar sağlamışlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımıza sağlık alanında ihtiyaç duydukları ilaçların temininde, toplum sağlığının korunması noktasında üstlenmiş oldukları görevlerden ötürü değerli eczacılarımıza teşekkür ediyor, 14 Mayıs Eczacılık Günlerini kutluyorum’’

(AK/HÖ)