Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinin En Çarpıcı Örneklerinden Biri Olduğunu Belirtti

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, Baf Direnişi’nin Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu Baf Direnişi’nin 56. yıldönümü nedeni ile mesaj yayınladı.

Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle;



“9 Mart 1964 de Kıbrıs Türk Mücadele tarihimize geçen “Baf Direnişi” Kıbrıs'ta Türklüğün yok edilemeyeceğinin en çarpıcı örneğiydi.“9 Mart 1964 günü, Ateşkes Antlaşması’ndan yararlanarak, gün doğarken taarruza geçen 2000 kadar Rum kuvveti karşısında, Baf Türk bölgesi, mukavemetçiler tarafından büyük bir cesaret örneği sergilenerek savunulmuş, özgürlük mücadelesi veren yürekli halkımız, mücahitleri ile el ele tam bir birlik ve dayanışma içinde savaştılar. Bu direniş, Kıbrıs Türkü’nün adada egemen ve özgür yaşama kararlılığının net ifadelerinden biridir.Baf direnişinde yaşamını kaydeden şehitlere ve aramızdan ayrılan gazilere rahmet ve minnetle anarım.”(AK/FG)