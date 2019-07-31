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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu,1 Ağustos Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Toplumsal Direniş Bayramı olan 1 Ağustos tarihinin ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanması açısından son derecece önemli olduğunu belirtti. 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu,1 Ağustos Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Toplumsal Direniş Bayramı olan 1 Ağustos tarihinin ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanması açısından son derecece önemli olduğunu belirtti. 

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:28
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu,1 Ağustos Mesajı Yayımladı

Lefkoşa, 31 Temmuz 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Toplumsal Direniş Bayramı olan 1 Ağustos tarihinin ulusal mücadelenin zaferle sonuçlanması açısından son derecece önemli olduğunu belirtti. 
Çalışma Bakanı Sucuoğlu mesajında, Kıbrıs’taki Türk varlığı açısından büyük önem taşıyan, Kıbrıs’ın fethinin 448’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıl dönümünde direnişin ve mücadelenin Kıbrıs Türk halkı için öneminin ve anlamının altını çizdi. 

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Sucuoğlu, “Türk Mukavemet Teşkilatının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ve Kıbrıs adasının Türkler tarafından fethinin yıldönümü olan bugünü büyük bir gururla kutluyoruz. Kıbrıs Türk halkı bugünlere ulaşabilmek için çok büyük mücadeleler vermiştir. Halk olarak toplumsal tarihi inşa ederken, var olabilmek adına çok büyük direnç göstermiştir. Adada  bugünlere kadar gelmemizde canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle,  gazilerimizi de saygıyla anıyorum.Tüm Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı yürekten  kutlarım” dedi
(AK/FEZ)
 

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