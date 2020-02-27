Çalışma İzinlerinde Yeni Dönem… Çalışma İzinleri Pasaport Üzerine İşlenmeyecek Ve Çalışma İzin Merkezine Pasaport Bırakma Ve Bekleme Ortadan Kalkacak

AYRICA YENİ SİSTEMDE SAĞLIK İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI SİSTEMDEN ONLINE OLARAK GÖRÜLEBİLECEK
Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Mart tarihinde uygulamaya konacak yeni otomasyon sistemi ile çalışma izinlerinin pasaport üzerine işlenmeyeceğini ve çalışma izin merkezine pasaport bırakmak ve beklemek gerekmeyeceğini duyurdu.
Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yeni sistemle, tüm süreçlerin tek ekrana alındığı, sağlık işlemlerinin sonuçlarının sistemden online olarak görülebileceği belirtildi.
Açıklamada, başvurunun ardından mühür işlemi için Çalışma İzin Merkezi’ne gelen ve çalışma izni almak isteyen kişilerin işlemlerinin hizmet veren memur tarafından alınıp, aynı anda tamamlanıp, çalışma izin belgesi verilerek sonuçlandırılacağı belirtildi.
(DOĞ/SEL)