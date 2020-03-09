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Çalışma Bakanlığıyla Beş Üniversiteden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beş üniversite arasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Çalışma Bakanlığıyla Beş Üniversiteden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beş üniversite arasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü” imzalandı.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:42
Çalışma Bakanlığıyla Beş Üniversiteden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü
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Lefkoşa, 9 Mart 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beş üniversite arasında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Bakan Faiz Sucuoğlu’nun makamında 14.30 sıralarında imzalanan protokole Sucuoğlu’nun yanı sıra, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Kbrıs Üniversitesi (UKÜ),Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü (ODTÜ KKK) rektör ve temsilcileri imza koydu.

SUCUOĞLU

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu imza töreni öncesi yaptığı açıklamasına, dün gece cinayet sonucu hayatını kaybeden Elif Lort’a Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Sucuoğlu, üniversitelerin konuya katkısının, Bakanlığın hedef noktalarına ulaşmasında ve toplumun kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilinçlendirilmesinde önemli rol oynayacağını aktardı.

BAŞKURT

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Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da Dairenin tüm çalışanları ve gücüyle kadına yönelik şiddeti önlemeye çaba göstermesine rağmen, şiddetin devam ettiğini, daha önce yapılan çalıştayda ortaya çıkan eylem planı doğrultusunda toplumda bir zihniyet dönüşümü sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Başkurt, sadece Bakanlığın bu konuda mücadelesinin yetersiz kalacağını, topyekûn bir mücadele gerektiğini ifade ederek, eğitim planlamasıyla ve tüm ilçelerdeki üniversiteler vasıtasıyla 2 yılı aşkın bir süre hastane acil servisleri personeli, kamu görevlileri, Merkezi Cezaevi’ndeki mahkûm, polis, asker ve özel sektör çalışanlarına eğitimlerin verileceğini aktardı.

Daha sonra söz alan, üniversite rektör ve temsilcileri de böylesi bir protokol çerçevesinde Bakanlıkla üniversite – devlet iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, desteğe hazır olduklarını ifade ettiler ve hayırlı olmasını dilediler.

İŞ BİRLİĞİ KONULARI

İmzalanan protokol uyarınca taraflar; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ve 1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yer alan amaçlara ulaşmak ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık yaratma ve toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlama hususunda etkili hizmet vermek ve şiddete uğrayan kişilere anında müdahale etmek maksadıyla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, kamu görevlilerine, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin acil servislerinde görev yapan personele, Merkezi Cezaevi’ndeki mahkûmlara, polislere, askerlere ve özel sektör çalışanlarına eğitim verilmesi üzerinde çalışacak.

(RU/YIL) FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan      Foto: Süleyman Önal

 

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