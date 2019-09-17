banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101447
ALTIN
275.967
DOLAR
5.6965
STERLİN
7.1392
EURO
6.2970
Cep telefonları incelenecek
CEP TELEFONLARI İNCELENECEK
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Sahte doktor tutuklandı
SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI
Şüpheli hareketleri ele verdi!
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ!
banner307
Flaş Haber
Sahte doktor tutuklandı
Kapat

Çalışma Bakanlığı: “sosyal Sigortalar Dairesi’nin Borç Yapılandırmasında Olduğu Bankanın Kredi Faizinde İndirime Gitmesi İçin Gerekli Girişim Yapıldı”

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borç yapılandırmasında olduğu bankanın kredi faizinde indirime gitmesi için gerekli girişimin yapıldığını duyurdu.

Çalışma Bakanlığı: “sosyal Sigortalar Dairesi’nin Borç Yapılandırmasında Olduğu Bankanın Kredi Faizinde İndirime Gitmesi İçin Gerekli Girişim Yapıldı”

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borç yapılandırmasında olduğu bankanın kredi faizinde indirime gitmesi için gerekli girişimin yapıldığını duyurdu.

17 Eylül 2019 Salı 16:15
Çalışma Bakanlığı: “sosyal Sigortalar Dairesi’nin Borç Yapılandırmasında Olduğu Bankanın Kredi Faizinde İndirime Gitmesi İçin Gerekli Girişim Yapıldı”

Lefkoşa, 17 Eylül 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin borç yapılandırmasında olduğu bankanın kredi faizinde indirime gitmesi için gerekli girişimin yapıldığını duyurdu.

Bakanlık, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in sigortaların borçlu olduğu bir bankanın kredi faizlerini yükseltmesiyle ilgili iddialarını yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yazılı açıklaması şöyle:

banner317
“İddia edilen ilgili bankanın 22 Nisan 2019 tarihinde Sayın Zeki Çeler’in bakanlığı döneminde  bakanlığa göndermiş olduğu  yazılı talep üzerine  konu Sosyal Sigortalar  İdare Meclisi’nin  gündemine gelmiş ve 30 Nisan 2019  tarihinde Sayın  Zeki Çeler’in  bakanlığı döneminde  tüm seçenekler değerlendirilerek   ilgili bankanın faiz yükseltme  talebi   Sosyal Sigortalar İdare Meclisi tarafından kabul edilmiştir.

Ne kadar ilginçtir ki Şubat 2019 tarihinde boşalan Sosyal Sigortalar Dairesi  İdare Meclisi Başkanlığı’na  Sayın Zeki Çeler’in  bakanlığı süresince  atama yapılmamış, İdare Meclisi Başkanlığı  mevkii  boş kalmış ve başkanlığı  meclis üyelerinden  birisi geçici olarak sürdürmüştür.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi , günümüzün ekonomik koşullarının değişmesi ve banka  faizlerinin düşme eğilimine  girmesi  ile birlikte; ilgili  bankaya  söz konusu  kredinin  faizinde indirim yapılması yönünde  gerekli girişimi yapmıştır. “

(RÇ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması
Suudi Arabistan Kralı'ndan “saldırılarla başa çıkabiliriz“ açıklaması
Güzelyurt Ve Lefke’de Yarın Elektrik Kesintisi Var
Güzelyurt Ve Lefke’de Yarın Elektrik Kesintisi Var
Mersin Valisi su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Mendeli’yi kabul etti
Mersin Valisi su, KKTC Mersin Başkonsolosluğu’na atanan Mendeli’yi kabul etti
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi içme ve kullanma suyu ile gıda güvenliği denetimlerine devam ediyor
Sucuoğlu: “Çalışma affı hazır, Meclis açılınca yasalaştıracağız”
Sucuoğlu: “Çalışma affı hazır, Meclis açılınca yasalaştıracağız”
Başbakan Ersin Tatar, MTG yönetim kurulunu kabul etti
Başbakan Ersin Tatar, MTG yönetim kurulunu kabul etti
Yeni adli yıl başladı
Yeni adli yıl başladı
Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"
Bağımsızlık Yolu: "Gece kulüpleri kapatılsın"
Cumhurbaşkanı Akıncı yeni adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Akıncı yeni adli yıl açılışı nedeniyle mesaj yayımladı
Girne’de çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor
Girne’de çevre yolundaki yağmursuyu giderleri temizleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim