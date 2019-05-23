Çalışma Bakanlığı  “logo Tasarım Yarışması” Sonuçlandı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere, her bir dairenin vizyon ve misyonunu yansıtan logoların tasarlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla 5 kategoride düzenlenen Logo Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdal Aygenç, Senih Çavuşoğlu, Elif Songür Dağ, Elif Atamaz, Görel Korol Sönmezer ve Evrim Hınçal’dan oluşan jüri üyeleri, beş daire için yapılan toplam 218 eser arasında ödüle layık görülen tasarımları oybirliği ile belirledi.
Kazananlar şöyle açıklandı:
Yarışmayı kazanan katılımcılara ödülleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak törenle takdim edilecek.
(DOĞ/ÖK)