Çalışma Bakanlığı  “logo Tasarım Yarışması” Sonuçlandı

Lefkoşa, 23 Mayıs 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı dairelerin kurumsal yapısında kullanılmak üzere, her bir dairenin vizyon ve misyonunu yansıtan logoların tasarlanması ve hayata geçirilmesi amacıyla 5 kategoride düzenlenen Logo Tasarım Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdal Aygenç, Senih Çavuşoğlu, Elif Songür Dağ, Elif Atamaz, Görel Korol Sönmezer ve Evrim Hınçal’dan oluşan jüri üyeleri, beş daire için yapılan toplam 218 eser arasında ödüle layık görülen tasarımları oybirliği ile belirledi.

Kazananlar şöyle açıklandı:



“Çalışma Dairesi Logosu için A ketegorisinde , Çiğdem Sarı’ya ait 108765-1 rumuzlu çalışma; Sosyal Sigortalar Dairesi Logosu için B kategorisinde,Uğur Kaptanoğlu’na ait 261212 rumuzlu çalışma; Sosyal Hizmetler Dairesi Logosu için C kategorisinde Vüsal Baghirov’a ait C4725691 rumuzlu çalışma; İhtiyat Sandığı Dariesi Logosu için D kategorisinde Vüsal Baghirov’a ait D9220473 rumuzlu çalışma; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi için E kategorisinde Jasmine Dinand’a ait E527 rumuzlu çalışma”Yarışmayı kazanan katılımcılara ödülleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda, tarihi önümüzdeki günlerde duyurulacak törenle takdim edilecek.(DOĞ/ÖK)