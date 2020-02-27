banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110418
ALTIN
328.829
DOLAR
6.1750
STERLİN
7.9558
EURO
6.7874
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

Çalışma Bakanı Sucuoğlu Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam âleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutladı. Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

Çalışma Bakanı Sucuoğlu Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam âleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutladı. Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

27 Şubat 2020 Perşembe 15:09
Çalışma Bakanı Sucuoğlu Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
banner337

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam âleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutladı. Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:
“Kandil geceleri Müslüman âlemi için en önemli gün ve geceler arasında yer almaktadır. İslam âleminin büyük bir özlemle beklediği, İhsan ve hayrın bol olduğu; Lütuf, rahmet ve mağfiret gecesi olarak idrak ettiğimiz, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandiline kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tüm İslam âleminin Regaip Kandili mübarek olsun.”
(DOĞ/ÖK)

banner317
                                                       
                           
 

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ydp Genel Başkanı Arıklı, Girne Çarşamba Pazarı’nı Ziyaret Etti
Ydp Genel Başkanı Arıklı, Girne Çarşamba Pazarı’nı Ziyaret Etti
Tenis Federasyonu, Tenise Katkının Yetersiz Olduğunu Savundu
Tenis Federasyonu, Tenise Katkının Yetersiz Olduğunu Savundu
Başbakan Tatar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Başbakan Tatar, Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sağlık Bakanlığı’na 5 Ambulans Hibe Etme Kararı Aldı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Sağlık Bakanlığı’na 5 Ambulans Hibe Etme Kararı Aldı
Çalışma İzinlerinde Yeni Dönem… Çalışma İzinleri Pasaport Üzerine İşlenmeyecek Ve Çalışma İzin Merkezine Pasaport Bırakma Ve Bekleme Ortadan Kalkacak
Çalışma İzinlerinde Yeni Dönem… Çalışma İzinleri Pasaport Üzerine İşlenmeyecek Ve Çalışma İzin Merkezine Pasaport Bırakma Ve Bekleme Ortadan Kalkacak
Erhürman:  “cumhurbaşkanlığı’na Seçileceğiz Ve Sorunları Aşmak İçin Var Gücümüzle Çalışacağız”
Erhürman:  “cumhurbaşkanlığı’na Seçileceğiz Ve Sorunları Aşmak İçin Var Gücümüzle Çalışacağız”
Makineyle parmaklarını kesti
Makineyle parmaklarını kesti
Küçük Berke hayata tutunamadı
Küçük Berke hayata tutunamadı
Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lefke’deydi
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lefke’deydi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim