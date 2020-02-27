Çalışma Bakanı Sucuoğlu Regaip Kandili Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, İslam âleminin mübarek Regaip Kandili’ni kutladı. Bakan Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kandil geceleri Müslüman âlemi için en önemli gün ve geceler arasında yer almaktadır. İslam âleminin büyük bir özlemle beklediği, İhsan ve hayrın bol olduğu; Lütuf, rahmet ve mağfiret gecesi olarak idrak ettiğimiz, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandiline kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tüm İslam âleminin Regaip Kandili mübarek olsun.”

(DOĞ/ÖK)

