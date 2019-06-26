Çalışma Bakanı Sucuoğlu Maden’i Kabul Etti

Lefkoşa, 26 Haziran 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunarak yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Harun Maden, Sucuoğlu’na şirketin projeleri hakkında da bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in projelerini yakından takip ettiğini ifade ederek, özellikle sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve katkının önemine işaret etti.

Sucuoğlu, iki kurum arasında sosyal sorumluluk alanında işbirliği ve ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını da söyledi.

(EMR/HA)